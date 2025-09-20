Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Jitka Dolanská
  8:45
Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70. letech minulého století, začal prezentovat jiným způsobem, než tomu bylo dosud.
Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.

Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června. | foto: Archiv ?iloše Bělohlávka

Nový kastelán přinesl na zámek Valeč novinku – komentované prohlídky.
Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.
Zámek ve Valči
Theatron na zámku Valeč
13 fotografií

Nabídl novinku – komentované prohlídky a už v příští návštěvnické sezoně plánuje rozšířit počet prohlídkových okruhů, které bude možné na zámku Valeč navštívit. Památku chce co možná nejvíc otevřít veřejnosti.

Jak dlouho jste kastelánem na zámku Valeč?
Od 1. června, tedy od začátku sezony. Je vždy obtížné nastupovat do rozjetého vlaku, ale pokusil jsem se už během prvního léta zámek veřejnosti prezentovat trochu jiným způsobem, než bylo dosud zvykem. Valeč má za sebou pohnutou minulost včetně velkého požáru v 70. letech. Poté byl celý areál dlouho uzavřený. Nyní, přestože se stále obnovuje, je přístupný, ovšem bez průvodce.

Valeč dostane nový impulz, věří kastelán, který na zámku strávil 18 let

To bych chtěl změnit. Proto jsem prakticky ihned začal pořádat komentované letní nedělní prohlídky a od příštího roku bych rád ke klasickým prohlídkám bez průvodce nabídl komentované prohlídky zámku, kostela a zámeckého parku. Postupně bych chtěl začít obnovovat interiéry zámku, protože v současnosti je zde spousta pokojů, které lidé zatím vidět nemohou. Mým snem je celou památku ještě víc otevřít veřejnosti.

Když se řekne zámek, lidé většinou přesně vědí, co si mají představit. Ve Valči to je však jiné...
Zámek Valeč v 70. letech vyhořel a jeho obnova začala až v letech 90. Proto je stále tak trochu na půli cesty. Velká část interiérů je v syrovém stavu, nenajdeme zde žádný původní inventář či mobiliář. Pro spoustu lidí je ten prvotní šok velký. Hlavně český návštěvník očekává dokonale upravené místnosti, kde všechno vypadá tak, jakoby majitelé před chvíli odešli. To Valeč opravdu nenabízí. Na druhou stranu je zámek svojí jinakostí hodně zapamatovatelný. Na rozdíl od jiných objektů, které jsou si často hodně podobné, návštěvníkovi v paměti zůstane.

Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.
Nový kastelán přinesl na zámek Valeč novinku – komentované prohlídky.
Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.
Zámek ve Valči
13 fotografií

Říkáte, že tento styl prezentace má své výhody. Jaké?
Tento styl prezentace ukazuje na pohnuté dějiny 20. století, a to nejen na našem zámku. Objektů s podobnou minulostí je velmi mnoho. České zámky byly po 2. světové válce zestátněny a dějiny se leckdy k těm objektům chovaly macešsky. To právě Valeč v té své syrovosti představuje. A také je zde dobře vidět, že vývoj zahrnuje často i fázi ničení. Hrad a později zámek ve Valči byl během své existence zničen hned několikrát. Vypálili ho Švédové, husité, ale vždy ho pak někdo vzkřísil, obnovil a přestavěl. Ukazuje se, že destrukce je přirozená součást života historických objektů. A já říkám návštěvníkům, že jsme právě ve fázi, kdy zámek obnovujeme.

Připravoval jste se na to, že spojíte svůj profesní život s Valčí? Studoval jste historii památky?
Není v lidských silách zjistit vše o takovém objektu v řádu několika týdnů. To je spíš otázka let. Do historie Valče začínám teprve postupně pronikat a je skvělé, že zámek je z velké části stále ještě hodně tajemný, jeho dějiny nejsou úplně probádané. Velká část písemných materiálů totiž zmizela ve víru dějin, takže teď jsou to takové střípky, které musím postupně sestavovat dohromady, aby zámek znovu začal vyprávět svůj příběh.

Za svitu luceren. Zámek ve Valči láká na netradiční prohlídky

To musí být detektivní práce…
Tak trochu ano. Spojil jsem se s majiteli v Rakousku, kteří zámek drželi v průběhu 20. století, tedy s rodinou Thurn-Valsassina. Kontaktoval jsem i poslední majitele zámku, což jsou Larisch-Mönnichové. Těm zámek patřil do roku 1945. Jsem v kontaktu s lidmi, kteří na zámku pobývali po 2. světové válce, ať již jako vychovatelé či jako chovanci dětského domova, který tu fungoval dvě desetiletí.

Ti všichni mi dávají drobné informace, které pak sestavím do celkového obrazu dějin zámku. Lidem, kteří přijdou zámek navštívit, bych chtěl vyprávět příběh památky, který se odehrával zejména ve 20. století, protože v té době byly ty události velmi turbulentní. Je tu ale i velmi zajímavá barokní vrstva, protože samotná Valeč je typické barokní městečko a právě v baroku Valeč dosahuje své největší slávy.

Zámek ve Valči vzplál před půl stoletím od komína, vyvracejí fámu archivy

Mluvili jsme o výhodách. Má to, co se dělo, i své nevýhody?
Nevýhodou je, že zámek Valeč byl dlouhá desetiletí zavřený a nepřístupný. A to včetně parku. Ostatní zámky, kam se jezdilo na výlety od 60. let minulého století, už lidé mají ve své mentální mapě. Tam Valeč ještě není, své místo v obecném povědomí si teprve musí vybojovat. Jde to postupně. S každým opraveným prostorem, s každou obnovenou místností budeme mít víc co nabídnout.

Začal jste komentovanými prohlídkami. Co ještě jako kastelán můžete udělat?
Valečský zámek je v tuto chvíli využívaný jako galerijní prostor. Objevují se zde výstavy soudobého umění, v našem lapidáriu prezentujeme sochy Matyáše Bernarda Brauna, zachráněné fresky z Doupova… Je zde obrovské množství vrstev, které návštěvník může objevovat. Ale zatím mi tu chybí vrstva dějin objektu, což je pro mne jako pro historika velká výzva.

Proto bych chtěl v následujících letech vytvořit expozici, která návštěvníkovi nějakým jednoduchým způsobem přiblíží, kde se nachází, jakou historií objekt prošel, jaké měl osudy a majitele. Aby člověk, který sem zavítá, dostal i takový ten klasický zámecký příběh, na který je návštěvník v Česku zvyklý. To je první velká výzva. Tou druhou je skutečnost, že v prvním patře zámku jsou přístupné jen dvě místnosti, prostory Braunova a Erbovního sálu.

Uzavřené jsou však bývalé hraběcí pokoje. A já bych byl rád, kdyby se nám je v průběhu následujících let podařilo postupně otevřít. Jde o ty nejvzácnější historické prostory, které obývala hraběcí rodina.

Zámek Valeč láká návštěvníky na elektrizující prezentaci Braunových soch

Valeč však není jen zámek. Jak pokračují práce v okolí památky?
Areál zámku je poměrně rozsáhlý, rozsáhlejší než je u většiny zámeckých objektů tohoto typu obvyklé. Můj předchůdce se na něj hodně zaměřoval. Díky tomu se toho podařilo spoustu obnovit. Například teatron, nyní se dokončují práce na zámeckém zahradnictví a sklenících. Od příštího roku budeme v létě nabízet pravidelné komentované procházky po parku, který v sobě nese spoustu pozůstatků minulosti. Například zbytky barokní kaskády, letohrádek, různé skryté stezky či zámecký pahorek. Zajímavé jsou i historické zámecké sklepy, kterým se sice říká pivovarské, ale pravděpodobně vznikly jako umělé jeskyně právě v renesančním a barokním období.

Velmi rád bych vytvořil nějaký způsob, jak by si návštěvník mohl park projít samostatně, možná s pomocí nějaké mapy nebo orientačního systému. Chtěl bych zde vytvořit stezky pro děti, na kterých by mohly plnit úkoly. Představuji si, že by návštěvníci mohli při procházce postupně objevovat všechna skrytá místa a zákoutí, kam se dnes běžně nechodí.

Hodně se mluví o renovaci zámeckých skleníků…
Na obnově zámeckých skleníků, z nichž ten největší, palmový, je opravdu výrazná dominanta zámeckého areálu, se pracuje. Pokud vše půjde dobře, budou v budoucnu využívány tak, jak to bylo v minulosti. Opět zde porostou palmy, kaktusy, pokvetou orchideje. Část by se dala využít expozičně a pro další část se plánuje kavárenské či restaurační využití. Možná už za rok si zde budou moci návštěvníci dát kávu pod palmami a přitom pozorovat, jak za okny ve valečském údolí sněží. To je taková moje idealizovaná představa. Ale budu moc rád, pokud se mi splní.

11. června 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70....

20. září 2025  8:45

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

19. září 2025  15:53

O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců

V prostorách bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech se otevřel nový semestr bakalářského programu Kinantropologie – Wellness specialista. Do prvního ročníku nastoupilo třiatřicet...

19. září 2025  10:41

Nadační fond Historický Cheb zrušili kvůli rozporu s pravidly, město ho založí znovu

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek zrušili po dvaceti letech existence městský Nadační fond Historický Cheb. Důvodem je upozornění ministerstva financí, že obec nebo kraj nemohou být jedinými...

18. září 2025  15:46

Musí dostat sto ze sta. Tekutý bečovský poklad čeká ve Francii náročný test

V pátek začnou ve vinařství Château d’Yquem náročné zkoušky části tekutého pokladu z hradu a zámku v Bečově na Karlovarsku. Prvním krokem je nezbytná ochutnávka, vzorky více než sto let starých vín...

18. září 2025  14:34

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Lidský život zachránili v neděli policisté z Chebu. V bytě panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už mužův příbuzný a policisté v ní pokračovali,...

18. září 2025  11:38

Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře

Kandidovat v regionu, který není jeho domovem, je pro politika ošidné. V Karlovarském kraji do boje o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vstupuje jako lídr České pirátské strany Vladimír...

17. září 2025  14:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:20

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

16. září 2025

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.