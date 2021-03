Tisíce dávek vakcíny z Německa dorazily do Karlovarského kraje

„Celkem 5600 dávek vakcíny firmy AstraZeneca vyložila distribuční společnost v Nemocnici Karlovy Vary, nyní míří i do sokolovské a chebské nemocnice stejná výše dodávky,“ uvedla mluvčí mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Mimořádnou pomoc poskytly Karlovarskému kraji spolkové země Sasko a Bavorsko, s nimiž kraj, který se od počátku roku potýká s vysokými přírůstky nakažených i pacientů v těžkém stavu, sousedí. Podle předběžných odhadů by se dávky mohly spotřebovat do dvou týdnů. Zapojit by se mohla nejen dosavadní očkovací místa, ale i praktičtí lékaři, kteří projevili zájem o očkování pacientů,jež mají registrované.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo dosud v Karlovarském kraji použito 15 992 dávek vakcíny proti covid-19. Kraj má téměř 300 tisíc obyvatel. Rychlejšímu očkování zatím bránil hlavně nedostatek vakcín. Dnešní dodávka z Německa by tak mohla výrazně pomoci. Od pondělí začalo fungovat i první velkokapacitní testovací centrum v Karlovarském KV Areně. Pokud by využilo kapacitu naplno, mohlo by očkovat i 1000 lidí denně. Podobná centra by měla vzniknout i v Sokolově a Chebu. Záleží ale na dostatku vakcín.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) dodávka vakcín umožní proočkovat více obyvatel a sníží i riziko přenosu nákazy v pohraničí.