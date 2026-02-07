Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila dozorce z věznice v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Při loňské cestě do civilního zdravotnického zařízení v Karlových Varech mu utekl vězeň z dodávky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dozorci hrozí deset let vězení. Informoval o tom sever Novinky.cz.

„Nejednalo se o úmyslné jednání, ale o nedbalost,“ uvedl krajský státní zástupce Roman Šustáček. Vězeň utekl loni v červenci, kdy v dodávce jeli tři odsouzení na psychiatrickou ambulanci.

Mezi nimi byl i recidivista Jaroslav Hodr, který si odpykával šestiletý trest za loupež a vydírání. Využil chvíle, kdy zůstal ve vozidle nestřežený. Vylezl bočním oknem a utekl do sídliště. Policie ho zadržela po dvou hodinách. Soud mu prodloužil vězení o další rok.

