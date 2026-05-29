Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Autor: ,
  9:56
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna kromě dopravních staveb.
Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Lokalita Ryžovna v Krušných horách | foto: Lukáš KubinaMAFRA

Většina v zastupitelstvu ale stejně jako město Boží Dar argumentovala tím, že zákaz výstavby tak, jak vzešel z referenda, je příliš široký a omezí práva vlastníků pozemků i povinnosti města při správě. Ústavní soud to ale ve svém rozhodnutí z 28. května odmítl.

ÚS se v odůvodnění odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), kterému dal za pravdu.

Božídarští se v referendu jednoznačně postavili proti výstavbě v Ryžovně

„Vymezení zastavitelného a nezastavitelného území na určitém území obce v územním plánu je podle stavebního zákona v kompetenci druhého stěžovatele (zastupitelstva obce). Argumentuje-li druhý stěžovatel závažností (intenzitou) omezení obce a dotčených vlastníků nemovitostí, jež je dána jeho obsahem (kdy se jediná výjimka ze zákazu týká jen dopravní infrastruktury) i velikostí dotčeného území, stavební zákon limity v tomto ohledu nestanovuje. Skutečnost, že územní plán obecně dopadá na právní pozici vlastníků nemovitostí, plyne z jeho právní povahy,“ poukázal na stanovisko NSS Ústavní soud.

Místostarosta Božího Daru Jaroslav Formáček (Náš domov Boží Dar) se v pátek odmítl k rozhodnutí vyjádřit. „My toto rozhodnutí ještě nemáme, a tak se nebudu vyjadřovat,“ řekl Formáček.

Vedení města v zastupitelstvu ale už dříve uvedlo, že ústavní stížnost nepodává kvůli tomu, aby referendum zrušilo, ale „aby získalo závazný výklad: kde jsou ústavní hranice takto širokého zákazu, jak jej správně promítnout do územního plánu, a aby byl respektován výsledek referenda a zároveň nebylo zablokováno fungování a bezpečnost území“.

Podle zástupců vedení města byla otázka v referendu příliš obecná, a zahrnula tak i stavby, které spadají do kritické infrastruktury, nebo drobné stavby pro občanskou vybavenost.

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Iniciátoři referenda vítězství v hlasování chápou jako záchranu velmi cenné přírodní lokality. Vedení města ale argumentovalo tím, že v nejbližších letech se výstavba na Ryžovně ani neplánuje, v budoucnu to ale pro nejvýše položené město v Česku bude znamenat komplikace v dalším rozvoji.

Sedmičlenné božídarské zastupitelstvo vede dlouhodobě spory. Opoziční zastupitelé referendum podporovali.

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

