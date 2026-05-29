Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Většina v zastupitelstvu ale stejně jako město Boží Dar argumentovala tím, že zákaz výstavby tak, jak vzešel z referenda, je příliš široký a omezí práva vlastníků pozemků i povinnosti města při správě. Ústavní soud to ale ve svém rozhodnutí z 28. května odmítl.
ÚS se v odůvodnění odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), kterému dal za pravdu.
„Vymezení zastavitelného a nezastavitelného území na určitém území obce v územním plánu je podle stavebního zákona v kompetenci druhého stěžovatele (zastupitelstva obce). Argumentuje-li druhý stěžovatel závažností (intenzitou) omezení obce a dotčených vlastníků nemovitostí, jež je dána jeho obsahem (kdy se jediná výjimka ze zákazu týká jen dopravní infrastruktury) i velikostí dotčeného území, stavební zákon limity v tomto ohledu nestanovuje. Skutečnost, že územní plán obecně dopadá na právní pozici vlastníků nemovitostí, plyne z jeho právní povahy,“ poukázal na stanovisko NSS Ústavní soud.
Místostarosta Božího Daru Jaroslav Formáček (Náš domov Boží Dar) se v pátek odmítl k rozhodnutí vyjádřit. „My toto rozhodnutí ještě nemáme, a tak se nebudu vyjadřovat,“ řekl Formáček.
Vedení města v zastupitelstvu ale už dříve uvedlo, že ústavní stížnost nepodává kvůli tomu, aby referendum zrušilo, ale „aby získalo závazný výklad: kde jsou ústavní hranice takto širokého zákazu, jak jej správně promítnout do územního plánu, a aby byl respektován výsledek referenda a zároveň nebylo zablokováno fungování a bezpečnost území“.
Podle zástupců vedení města byla otázka v referendu příliš obecná, a zahrnula tak i stavby, které spadají do kritické infrastruktury, nebo drobné stavby pro občanskou vybavenost.
Iniciátoři referenda vítězství v hlasování chápou jako záchranu velmi cenné přírodní lokality. Vedení města ale argumentovalo tím, že v nejbližších letech se výstavba na Ryžovně ani neplánuje, v budoucnu to ale pro nejvýše položené město v Česku bude znamenat komplikace v dalším rozvoji.
Sedmičlenné božídarské zastupitelstvo vede dlouhodobě spory. Opoziční zastupitelé referendum podporovali.