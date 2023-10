Hádka stála mladíka život, vrstevník ho uškrtil a tělo hodil do popelnice

„V neděli 22. října v nočních hodinách došlo mezi dvěma šestadvacetiletými muži v bytové jednotce ke slovní rozepři. Poté měl později zadržený šestadvacetiletý muž byt opustit a po několika minutách se do něj vrátit s úmyslem svého spolubydlícího usmrtit,“ uvedl mluvčí karlovarských policistů Jakub Kopřiva.

Dodal také, že po příchodu do bytu měl vrah přistoupit ke spícímu muži a začít ho škrtit. Toho zanechal až ve chvíli, kdy mladík nedýchal. Těla se zbavil až další den ráno, kdy ho zabalil a vyhodil jen o několik ulic dále do kontejneru. Pachatel se po spáchání vraždy odstěhoval do Prahy a na nějakou dobu i do sousedního Německa. Do Karlových Varů se měl vrátit kvůli nedostatku peněz.

Policie našla tělo až v pátek 27. října na skládce komunálního odpadu v Činově u Doupovského Hradiště. S pátráním na skládce policistům pomáhali také hasiči Karlovarského kraje, kterých bylo na místě několik desítek. Zavražděného muže označila za pohřešovaného jeho dvaatřicetiletá sestra v úterý 24. října, hned další den policisté zadrželi vraha.

„Po několika hodinách bylo na skládce nalezeno lidské tělo ve značném stadiu rozkladu. Podle prvotního ohledání soudní lékařky by se mělo jednat o tělo pohřešovaného šestadvacetiletého muže,“ řekl Kopřiva.

Karlovarští kriminalisté obvinili zadrženého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Pachatel byl vzat do vazby a na rozhodnutí soudu si počká v policejní cele. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.