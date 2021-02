Úřady se otevřely, v uzavřených okresech ale stále platí omezený režim

Městský úřad v Chebu by měli lidé stále ještě navštěvovat pouze v neodkladných případech, případně svou záležitost řešit elektronicky, písemně či telefonicky.



„Jsme nuceni úřední hodiny omezit, a to v pondělí od 8 do 13 a ve středu od 12 do 17 hodin. Abychom zachovali nezbytný výkon agend, rozdělili jsme zaměstnance do oddělených pracovních skupin, část pracuje doma na home office. Z důvodu zvýšení bezpečnosti jsou také přítomní zaměstnanci pravidelně testováni,“ uvedla mluvčí úřadu Simona Liptáková.

Doplnila, že písemná podání je možné zanechat v podatelně, která se nachází v budově na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, případně je doručit do poštovní schránky u vchodu do areálu úřadu ve Školní ulici. „Stávající změny budou platné do tohoto pátku, kdy se rozhodne, zda budou pokračovat, nebo skončí.“

Také v Sokolově obyvatele vyzývají, aby se na úřad vydali jen v nezbytných případech.

„Od pondělí úřad funguje v režimu nařízeném orgánům veřejné moci a správním orgánům vládou ČR, ale s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s žadateli a dalšími klienty na nezbytně nutnou úroveň,“ uvedl mluvčí úřadu Vladimír Meluzín.

Veřejnost má podle něj přednostně využívat městský odbavovací systém a také elektronické či telefonické objednání na konkrétní den a čas. Příjem veškerých dokumentů od klientů je zároveň možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny. „Lidé, kteří vstupují do objektu městského úřadu, musí být dále chráněni výhradně chirurgickými rouškami nebo respirátory bez výdechu. Se šátky či látkovými rouškami nebude do budovy nikdo vpuštěn,“ upozornil mluvčí.

V Ostrově testy na vyžádání

Ředitel Finančního úřadu Karlovarského kraje Čestmír Kubera zavedení dřívějšího modelu návštěvních hodin vítá: „Příliš dlouho jsme měli v úřední dny otevřeno jen pět hodin, nárazově se tak v budovách potkávalo víc lidí najednou. To už teď není.“

Na pobočkách finančního úřadu jsou úředníci opět k dispozici každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. „Zaměstnanci se zároveň dál ve svých kancelářích střídají, aby se spolu nepotkávali, při kontaktu mezi sebou nebo s klientem je také povinný respirátor nebo rouška,“ dodal Čestmír Kubera.

Antigenní testy na vyžádání mají k dispozici úředníci pracující na radnici v Ostrově. „Ve chvíli, kdy se kdokoliv z našich lidí necítí nejlíp, u tajemnice úřadu si může test vyzvednout,“ upřesnil vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřní správy Jiří Jiránek.

Úřad, který je od pondělí opět otevřen pro veřejnost denně, je navíc pravidelně dezinfikován. „Chápu, že na úřad musí každý, kdo potřebuje vyřídit své záležitosti a nemá datovou schránku nebo elektronický podpis. Já osobně mám ale obojí a mohu to jen doporučit. Datová schránka je zdarma, udělají vám ji na každém Czech Pointu. Bezpečně a snadno tak můžete vyřídit spoustu úředních věcí i na dálku. A odpadne vám také chození na poštu pro úřední dopisy, protože pro všechny úřady je povinností vám veškerou korespondenci poslat do datové schránky,“ dodal starosta Ostrova Jan Bureš.

Domluvte si termín, žádají úřady práce

Celorepublikově upravily úřední hodiny i jednotlivé úřady práce. „Přesto klientům doporučujeme, aby si online, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky domluvili termín osobního setkání. Už proto, že nebudou muset čekat ve frontě,“ upozornila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Aktuálně nabízejí úřady práce klientům úřední hodiny v rozsahu 8 až 12 a 13 až 17 hodin v pondělí a středu, ostatní dny je možné objednat se právě na konkrétní čas. Úředník si na jednoho klienta vyhradí 30 minut.

V uzavřených okresech rozdávají tamní pobočky Úřadu práce ČR navíc chirurgické roušky těm, kteří je nemají nebo se chrání třeba jen šátkem. „Zároveň, pokud je osobní kontakt opravdu nezbytný, jsou při jednání vybaveni zaměstnanci respirátory,“ upřesnila mluvčí s tím, že většinou lidé skutečně nemusí s úřady práce komunikovat osobně, ať už se jedná o žádosti o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání.

Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

„Abychom lidem ještě více zjednodušili proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňujeme na svých webových stránkách uradprace.cz návodné videospoty, zájemci mohou využít i služeb virtuálního asistenta. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci našeho call centra,“ dodala mluvčí.