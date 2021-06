Stát prodává v Karlovarském kraji lázeňské domy i historickou vilu

„Nového majitele hledáme ve veřejné dražbě pro lázeňský dům Mercur v srdci Mariánských Lázní, v těsné blízkosti hlavní kolonády,“ potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Komplex lázeňského domu, který nese název podle římského boha obchodu, tvoří čtyři propojené stavby s ubytovacími kapacitami, rehabilitačním bazénem a balneoprovozem. Jeho celková kapacita je 60 pokojů s téměř 90 lůžky. Historie secesního lázeňského domu sahá do počátků 20. století.

Mercur byl postaven v roce 1905 podle plánů architekta Arnolda Heymanna a sloužil jako banka zdejšího bankéře Oskara Stingla. Po válce připadla budova státu a stala se z ní léčebna Ministerstva vnitra s názvem Jirásek. Součástí areálu je také budova bývalého lázeňského domu Wolker postaveného také v roce 1905.



Zájemci byli, ale žádný nesložil dražební jistotu

„Pro potřeby zaměstnanců Ministerstva vnitra sloužil komplex lázeňského domu až do minulého roku. Od Ministerstva vnitra převzal náš úřad tento objekt vloni v červenci a v souladu se zákonem mu začal hledat nového majitele. Nejprve jsme lázeňský dům nabídli jiným státním institucím, žádná z nich o něj neprojevila zájem, a proto nyní hledáme nového vlastníka, který by této jedinečné nemovitosti vdechl nový život,“ upřesnila Tesařová.

Nový majitel získá kromě budov, které jsou částečně vybaveny nábytkem, masážními vanami či lehátky, také pozemek o rozloze 766 m2, který se nachází přímo naproti pavilonu s léčivými prameny. Zatím poslední pokus nemovitost vydražit se nezdařil.

„Minimální cena pro dražbu byla stanovena na 69,5 milionu korun. Zájemci se objevili, žádný z nich však nesložil dražební jistotu ve výši 280 tisíc korun. Už v červnu proto úřad vyhlásí další kolo prodeje. Majitele pro tento krásný komplex chceme najít co nejdříve,“ potvrdila Tesařová.

Geipelovu vilu v Aši čeká další kolo prodeje

Podobně skončila snaha prodat Geipelovu vilu v centru Aše. Ani tady se zájemce zatím nenašel. Vilu si nechal v roce 1888 v duchu romantizujícího historismu postavit významný ašský textilní továrník Gustav Geipel. Areál, v němž se kromě vily nachází také například dřevěný altán s půdorysem ve tvaru řeckého kříže, je od roku 2015 kulturní památkou.

Fasáda vily je bohatě zdobena štukovými prvky a doplněna několika plastikami. V interiéru se zachovalo velké množství uměleckořemeslných prvků. „Náš úřad převzal tuto historicky cennou nemovitost od Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Minimální cena v elektronické aukci byla stanovena na 7,62 milionu korun. Ani tady žádný zájemce nesložil jistotu, která byla 10 procent z ceny. Budeme proto vyhlašovat co nejdříve další kolo elektronické aukce, které se zájemci mohou zúčastnit z pohodlí svého domova,“ dodala Tesařová.

„Geipelovu vilu vnímáme jako jeden z nejdůležitějších objektů v našem městě. V době, kdy ještě budova patřila městu, ji užívala za symbolické nájemné policie. Ta chtěla budovu rekonstruovat, ale nemohla investovat do cizího. Proto jsme se domluvili, že vilu vyměníme za areál u hraničního přechodu do Německa, kam jsme chtěli vymístit veškerý hazard. Z výměny nakonec sešlo a my jsme dům prodali, abychom nebránili rekonstrukci. Jenže přišla další změna a policisté se přestěhovali do bývalého finančního úřadu. A najednou tu máme v centru prázdný dům, který chátrá. Kdybychom věděli, jak to dopadne, nikdy bychom jej neprodali,“ popsal situaci starosta Aše Dalibor Blažek.

Podle jeho názoru památku, kterou čeká nákladná renovace za desítky milionů korun, nebude jednoduché prodat. Starosta rovněž ujistil, že město bude nyní stav objektu velmi pečlivě sledovat a prostřednictvím památkářů vyžadovat, aby se stát o svůj majetek postaral. „Myslím si, že přijde doba, kdy jej stát městu předá bezúplatně,“ dodal starosta Blažek.