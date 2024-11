Pobočka Úřadu práce v Kraslicích zůstane, v Nejdku ji ale zruší

Už v době, kdy ministerstvo představilo seznam rušených pracovišť, si starostové dotčených měst stěžovali na to, že s nimi nikdo nekomunikoval. To se nyní opakuje.

„Stejně jako při plánování uzavření, tak ani nyní se na nás nikdo oficiálně neobrátil. Ale jsme v kontaktu s krajskou pobočkou úřadu práce, stejně jako vedení Karlovarského kraje, takže se o možnostech jedná,“ uvedl starosta Kraslic Jan Šimek. Kraslice ze seznamu rušených poboček vypadly proto, že jsou obcí s rozšířenou působností.

Problém drahého nájemného v prostorách soukromého majitele, kde kraslická pobočka sídlí, je podle Šimka snadno řešitelný. „V Kraslicích je spousta volných prostor a ceny nájmů se pohybují nízko. Například jsou prázdná i dvě patra v budově pošty,“ naznačil.

Pobočka pracovního úřadu v Nejdku funguje delší dobu v omezeném režimu. Loni v červnu se přestěhovala do prostor v městské poliklinice, za které město podle starostky Ludmily Vocelkové (ANO) nepožaduje nájemné.

„Má otevřeno pouze ve čtvrtek a funguje jen jako živá podatelna, kam dojíždí pracovnice z Karlových Varů, která přijímá od klientů žádosti. Ty ale nezpracovává. A často tam navíc takto úřaduje i pracovnice, která má na starosti jen jednu konkrétní agendu, a s ostatními není lidem bohužel ani schopna poradit,“ uvedla Vocelková.

Ta v době, kdy Úřad práce zveřejnil seznam rušených poboček, avizovala, že bude dělat vše pro to, aby nejdecká zůstala v provozu. Argumentovala tím, že ve městě je mnoho seniorů i mladých matek, pro něž je cesta do Karlových Varů složitá.

Za úřady orodovala hejtmanka

Hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová po oznámení plánu zrušit nejdeckou a kraslickou pobočku poslala ministru práce Marianu Jurečkovi dopis s žádostí o přehodnocení rozhodnutí.

„Jsme strukturálně postižený kraj, máme zhruba 9000 nezaměstnaných, o které se musí někdo starat. Stát nemůže seškrtat všechny služby a nechat obyvatele jejich osudu. V našem Karlovarském kraji je navíc situace velmi složitá a dojíždění do okresních měst je pro většinu obyvatel z Nejdecka i Kraslicka značně komplikované,“ napsala Jurečkovi hejtmanka.

Jurečka po úterním jednání s ředitelem úřadu práce Danielem Krištofem oznámil, že úřad práce zúží seznam poboček, které se chystá uzavřít. Místo původně plánovaných 83 jich bude asi pět desítek. Vedení úřadu již dřív odůvodnilo rušení poboček i zajištěním bezpečnosti zaměstnanců.

Jejich propouštění se ale neplánuje, pouze budou přesunuti na jiná pracoviště. Chystaná optimalizace sítě poboček pracovních úřadů, kterou oznámil ministr loni v létě, je možná především díky digitalizaci. Přeměna se měla uskutečnit do dvou let. Tento týden Jurečka upřesnil, že by měla trvat příští a přespříští rok.

Úřad práce má v zemi 369 pracovišť v 256 městech a obcích. Podle takzvané systematizace je v něm od července 9837 služebních a 647 pracovních míst. V Karlovarském kraji žije zhruba 295.000 obyvatel a v říjnu tam dosáhla nezaměstnanost podle úřadu práce 4,6 procenta. Uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let bylo zhruba dvět tisíc.