Prchající vězeň chtěl hlídku zavraždit autem, tvrdí policie v obvinění

„Na hrozbu policie namířenou střelnou zbraní tehdy řidič zareagoval tak, že náhle změnil směr jízdy a prudce narazil do souběžně vedle něj jedoucího služebního vozidla. K odvrácení havárie musel policista řídící vůz provést vyrovnávací manévr. Pokud by to neudělal, tak mohlo vozidlo sjet z pozemní komunikace do přilehlého příkopu a následně ze strmé stráně, automobil by se přetočil přes střechu a zakročující policisté by se ocitli v ohrožení života,“ vysvětlil obvinění z pokusu o vraždu krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Osmatřicetiletého muže, který po loňském incidentu putoval zpět do věznice a je v ní dodnes, policie obvinila navíc i z neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.

Událost se stala začátkem minulého srpna na Chebsku. Vězeň tehdy utekl z nestřeženého pracoviště na Chomutovsku a zamířil do Karlovarského kraje. Navečer si ho všimla policejní hlídka v Aši. Policisté se za autem, které bylo hlášené jako kradené, okamžitě vydali.

„Snažili se ho zastavit pomocí výstražného a zvukového zařízení společně s nápisem Stop Policie. Řidič ovšem na výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval dále ve své agresivní jízdě plné riskantních manévrů,“ popsal Kopřiva.

Když na vězně jeden ze zakročujících policistů namířil pistoli, muž úmyslně narazil do policejního auta.

„Řidič služebního vozidla pak ve snaze zastavit nebezpečně ujíždějící automobil vystřelil na jeho zadní pneumatiku,“ uvedl Kopřiva. Ani použití zbraně však řidiče pronásledovaného vozu nezastavilo. A tak policisté vězně museli násilně zastavit pomocí ochranného rámu na služebním autě.