Na úpravně vody u Božího Daru se pod těžkým sněhem propadla střecha

„Na střeše budovy ležela místy až dva metry vysoká vrstva těžkého sněhu, uvnitř objektu se částečně propadl strop. Přivolaní hasiči se pokusili odlehčit střešní konstrukci tím, že začali odhazovat sníh ze střechy. Kvůli bezpečí byli jištěni z vysunutého automobilového žebříku,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Během odklízení sněhu se část střechy pod jeho tíhou propadla. Naštěstí zrovna nebyl nikdo uvnitř budovy.

„Díky zajištění se nic nestalo ani hasičům. Po propadu střechy zastavil velitel zásahu veškerou činnost. Na místo byl povolán statik a zástupce stavebního úřadu, po prohlídce objektu byl zakázán vstup dovnitř,“ uvedl Kasal.

Kvůli dalšímu provozu úpravny pitné vody zasedal krizový štáb, který svolal starosta Ostrova Jan Bureš. „Voda je zabezpečená, není žádné omezení. Zatím tedy nevyrábíme, ale ve vodojemech je dostatek vody, aby to čtyři dny vydrželo,“ informoval ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Antonín Jágl.

Jáchymov, jehož část zásobuje právě úpravna vody v Myslivnách, není podle Jágla nijak ohrožený.

„Jsou tam prameniště, která jsme dali do provozu. A víc než polovina Jáchymova je zásobena z Karlových Varů. Z Mysliven je zásobována jen malá část, a to technicky vyřešíme,“ doplnil Jágl.

Pokud se podle něj podaří zajistit strop objektu tak, aby se uvnitř dalo pracovat, obnoví výrobu vody už ve středu nebo ve čtvrtek. Krizovou variantu si zatím šéf vodárenské firmy nechce připustit. „Zásobování sídel na kopcích vodou je vždy problém. Museli bychom ji vyřešit náhradním způsobem,“ nastínil pouze s tím, že věří, že podobná situace nenastane.

Na zasedání krizového štábu v Ostrově padlo rozhodnutí, že i v dalších pracích, které vodohospodářům pomohou obnovit výrobu pitné vody na Myslivnách, budou pokračovat hasiči. „Ti na místo přivezou i speciální plošinu, ze které budou odklízet sníh ze zbytku střechy,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

„Nejhorší, co by se mohlo stát, by totiž byl propad i zbytku střechy,“ vysvětlil Antonín Jágl. Ředitel Vodáren a kanalizací kvitoval ochotu hasičů pomoct. „Za pětadvacet let jsem se nesetkal s tím, že by nám takto někdo pomáhal. Už jsme měli dojednané soukromé firmy, ale hasiči rozhodli, že to udělají sami,“ konstatoval Jágl.