Když odletí čápi, nastává období úprav hnízd. Jako naposledy v Ostrově

Práce zorganizoval Dobrovolný ekologický spolek –⁠ ochrana ptactva, Záchranná stanice živočichů Plzeň. Hnízdo čápa bílého v Ostrově bylo třeba snížit s ohledem na to, že čáp každoročně přistavuje další část, stejně tak bylo nutné i vyčistit jeho okolí.

„Karlovarský kraj je uživatelem budovy Letohrádku Ostrov, ve kterém má zázemí ostrovské pracoviště Galerie umění Karlovy Vary. Požádali jsme proto ekologický spolek, aby nám pomohl situaci řešit. Šlo nám především o to, aby se preventivně snížila zátěž konstrukce, ale také aby se odstranily následky běžného sezonního života čapí rodiny, tedy zanesení okapu větvemi, zbytky potravy a podobně. Přitom bylo samozřejmě nutné dbát na zachování čapího hnízda, aby se čáp na jaře bez problémů mohl vrátit do svého sídla,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec.

„Díky perfektní koordinaci hasičů a jejich pomoci a zároveň hlavně pak i příznivému počasí se nám podařilo čapí hnízdo snížit, uklidit střechu a vyčistit okapové žlaby. Všem, kteří se na těchto pracích podíleli, moc děkujeme,“ uvedl Karel Makoň z Dobrovolného ekologického spolku –⁠ ochrana ptactva, Záchranná stanice živočichů Plzeň.

Při úpravách ostrovského hnízda asistovali se svým třicetimetrovým automobilovým žebříkem hasiči z Chodova. Letohrádek Ostrov je v zimní sezoně uzavřen a pro zájemce zahájí sezonu od 1. května 2023.

Čáp už nezahnízdil

Na jaře se zase nového hnízda dočkali čápi v Třebeni na Chebsku. Novou konstrukci s pomocí hasičů obec a lidé ze záchranné stanice pro zvířata na Soosu umístili na střechu školy. „Tady na střeše školky bylo hnízdo snad dvacet let. Čápi tu hnízdili a vyváděli mladé,“ vzpomínal třiasedmdesátiletý Jaroslav Krejča, který má v obci na starosti zeleň a údržbu.

„Jenže pak se opravovala střecha a bylo nutné zvýšit komín. Tak se hnízdo sneslo a po opravách vrátilo zpět nahoru. Jenže jej při tom posunuli o kus dál. Až tam, co jsou hromosvody. A to byl kámen úrazu. Od té doby tu čáp nezahnízdil. Je to, myslím, nějakých osm let,“ popisuje Jaroslav Krejča situaci.

Přesto se tady majestátní ptáci stále objevovali. „Například loni jich tu bylo šest. Lítali a kroužili tu, posadili se na střechu, ale hnízdo je nezajímalo. Nezůstal tu žádný. Proto jsme se ve spolupráci se Záchrannou stanicí pro živočichy Soos rozhodli, že celou konstrukci i se základem ze silnějších propletených větví připevněných k podkladové desce vrátíme na místo, kde původně byla a kde na ni byli čápi zvyklí. A chtěli jsme to udělat včas, tedy ještě před tím, než se ptáci vrátí z teplých krajin,“ vysvětlil na jaře starosta Karel Mikoláš.