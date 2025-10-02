Nevzhlednou zeď mění sprejer už třetím rokem v galerii historie Sokolova

Jitka Dolanská
  10:23
Již neexistující židovská synagoga, starověká tvrz i zámek, který vyrostl na jejích základech. Velkoplošné obrazy významných staveb města Sokolov spolu s texty nově zdobí zeď kapucínského kláštera v Sokolově. Za novinkou stojí uznávaný karlovarský sprejer Tomáš Popelka, známý jako Real143.

Lidé, kteří jdou kolem nebo po cyklostezce jedou na kole, si zde mohou dozvědět leccos o historii města. Na zdi dlouhé několik desítek metrů pracuje Tomáš Popelka už třetím rokem. V prostoru podél cyklostezky tak postupně tvoří unikátní galerii pro širým nebem.

„Společným námětem všech mých prací je město Sokolov. Letos vznikly tři obrazy, zachycují významné stavby, z nichž dvě už v Sokolově nestojí. Původní tvrz je vlastně taková modelace toho, co tu kdysi stálo. Synagoga vznikala podle dobových fotografií a ilustrací,“ vysvětluje sprejer.

Zeď kapucínského kláštera v Sokolově.
Tomáš Popelka, alias Real 143
Zeď kapucínského kláštera v Sokolově.
Zeď kapucínského kláštera představuje historii Sokolova.
Tomáš Popelka je známý jako Real 143. S jeho díly se každodenně setkávají i lidé v Karlových Varech.
8 fotografií

Těší ho, že lidé místo, kde synagoga stála, poznávají. „Hlavně podle evangelického kostela sv. Tomáše v pozadí. A podle školy Rokycanova v ulici Maxima Gorkého. Jsem za to rád, to byl vlastně můj cíl,“ říká čtyřiatřicetiletý Karlovarák, který se street artem zabývá přibližně od čtrnácti let.

„Nejprve jsem zkoušel skicovat náměty na papír a pak jsem šel ven vyzkoušet práci se sprejem. A byla to katastrofa. Tehdy jsem si říkal, že to nemá cenu, a navíc jsou spreje drahé,“ vzpomíná.

Ale nevzdal se a postupně se vypracoval. Své malby tvořil na místech, kde se mohl legálně odvázat. Jak sám říká, o adrenalin spojený se sprejováním nestál. Bavilo ho umění. Pomohlo mu, že se potkal s Milanem Ramsem, který jej do tajů graffiti zasvětil a zpočátku i podržel.

Dnes jeho malby zdobí řadu míst v Karlových Varech. Jeho výzdoba inspirovaná především historií krajského města je tu velice populární. Díla má i Praze a na dalších místech republiky, ale i v zahraničí.

Zeď podchodu rozzáří sprejer, jeho služby objednala karlovarská radnice

„Myslím si, že graffiti je jedna z nejtěžších technik malby. Kreslí se v podstatě bez kontaktu s povrchem, člověk si nemůže ruku o nic opřít. Na výsledek má vliv spousta detailů. Třeba vzdálenost spreje od povrchu, míra stisku a podobně. Není to jednoduché, ale proto to mám rád,“ říká umělec a přiznává, že u tvorby překvapivě i dost chodí.

Když člověk nakreslí obraz na malý formát, jednoduše si ho prohlédne celý. Jenže u nástěnné malby to nefunguje, zblízka vidím jen jeho malou část. Abych obraz viděl celý, musím pár metrů poodstoupit. Nezdá se to, ale když maluju, hodně u toho nachodím,“ směje se a dodává, že malování spreji je náročné i na ruce.

Oficiální sprejer lázeňského města vytvořil pro Vary portrét Karla IV.

Při dlouhotrvající práci se spreji pravá ruka občas stávkuje. Aby mohl pokračovat bez přerušení, využívá i levou. „Je to slušná posilovna. Proto jsem se naučil ruce střídat. Ale i tak cítím, že levá není tak silná, tolik nevydrží. A taky si s ní netroufnu dělat zásadní věci. Ty prostě musím udělat pravou. Ale alespoň mi pomůže s vybarvováním,“ usmívá se sprejer prohlíží si přitom levou dlaň umazanou od barev.

Techniky malby se snaží stále zdokonalovat. Třeba když zdobil autodílnu svého kamaráda v industriálním stylu a hledal způsob, jak zachytit mapy na rezavém kovu. Podařilo se. Zrezlý autovrak na stěně doplňují ocelová kola a množství řetězů.

„To bylo náročné, barvu jsem musel na tři metry dlouhý motiv naprskat v několika vrstvách. To už jsem fakt dostával do ruky křeče,“ konstatuje. To, že by dostal do vínku štědrou dávku talentu, si ale nepřipouští. „Znám talentovanější lidi. Jenže se tomu nevěnovali. Já talent moc nemám, ale stále jsem kreslil a postupně jsem se vypracoval,“ dodává Tomáš Popelka alias Real143.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

Premium

Přijela snad NHL do Česka? Není to San Jose? Kdepak, pořád jde o tuzemskou extraligu. Vítejte v klubu, kde i radikální úpravy dostávají prostor. A tak se obarvil do tyrkysova. Karlovy Vary nepatří...

Nevzhlednou zeď mění sprejer už třetím rokem v galerii historie Sokolova

Již neexistující židovská synagoga, starověká tvrz i zámek, který vyrostl na jejích základech. Velkoplošné obrazy významných staveb města Sokolov spolu s texty nově zdobí zeď kapucínského kláštera v...

2. října 2025  10:23

Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

V Karlových Varech ve středu oficiálně začala stavba nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) a rekonstrukce její původní budovy. S náklady 1,17 miliardy korun...

1. října 2025  16:09

Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

Desítky let proniká Petr Utíkal do výroby uzenin a masných výrobků. Pracoval v Česku i za hranicemi, podnikal v oboru. A přitom zjistil, že kvalita se nedá ošidit. Teď to, co se naučil, předává mladé...

1. října 2025  11:25

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Pro Renatu Oulehlovou ze Sokolova je nejdůležitější rodina. Sedmapadesátiletá politička je vdaná, má dva syny s velkým věkovým rozmezím a radost jí dělají i dvě vnučky. Od října 2021 je poslankyní...

30. září 2025  16:30

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:21

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:11

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.

30. září 2025  9:41

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:24

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:25

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:45

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:14

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.