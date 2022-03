Údajné „vyštvání“ ukrajinských Romů vyšetřuje policie, problém zatím nezjistila

Správce podle Romů fyzicky napadl sedmiletého chlapce. Policisté však v obci žádné protiprávní jednání v souvislosti s uprchlíky neřešili.

Ředitel chodovské společnosti Khamoro Emil Voráč, který se situaci na místě snažil řešit, ovšem trvá na tom, že se k lidem z ubytovny její správce choval hrubě a ženy, děti i seniorky častoval nepublikovatelnými výrazy. Podle něj došlo i k fyzickému napadení.

„Cloumal s malým chlapcem, napadl patnáctiletého hocha a málem i jeho babičku, která se jej zastala,“ popsal Voráč. Získat vyjádření napadených ovšem nebylo možné. Byli totiž členy asi třicetičlenné skupiny, která v pondělí odcestovala do německého Mnichova.

Podle správce ubytovny Jiřího Zborníka bylo rozmíšek uvnitř romské komunity více. Podle něj například patnáctiletý chlapec, který se chtěl vrátit na Ukrajinu, napadl svou matku i babičku. Jakékoliv násilné chování ze své strany ale odmítá. „Je pravda, že jsem na ně zvýšil hlas. Ale když je na ubytovně téměř šedesát lidí, z toho většina dětí, a vy je chcete překřičet, nic jiného než zvednout hlas nezbývá,“ řekl Zborník.

Ostatních obyvatel Božičan se ale Emil Voráč zastává. „Místní se žádného nátlaku nedopustili. Naopak byli k uprchlíkům vlídní a jakýkoliv despekt si nezaslouží,“ řekl na adresu Božičanských.

„Obyvatelé Božičan jsou vstřícní lidé, kteří nemají problém s jakoukoliv komunitou, pokud se chová slušně. Všem nám je líto, co se děje na Ukrajině, snažíme se pomoci, jak jen to jde. Ale abychom se báli pouštět děti ven, protože na hřišti jsou děti, které po nich hází kameny? Nakupujeme věci s dobrým úmyslem a ony nakonec končí mezi odpadem? Šikanovaní byli obyvatelé Božičan, nikoli nově příchozí ukrajinští uprchlíci,“ napsala na svém facebookovém profilu Vendy Mládencová. Tato její slova ale nikdo nepotvrdil.

Romové z Ukrajiny podle starosty Božičan Miloše Kameše do obce přijeli ve dvou skupinách na začátku března. „Ve finále jich bylo 59, z toho 44 dětí a 15 žen,“ řekl starosta. V obci, kde není žádná romská komunita, vyvolala přítomnost skupiny z Ukrajiny mezi místními obavy. Podle starosty se ale nepotvrdily. „Nemám informace o žádných škodách, které by uprchlíci napáchali,“ řekl starosta.

Vyjádřil se rovněž k víkendovému incidentu, kdy kdosi házel po ukrajinských Romech lahve. „Údajně to měla být partička přiopilých mladých. Měli trefit dvě děti. Ale ty žádné závažné zranění neutrpěly,“ uvedl Kameš. To potvrdila i zpráva na portálu romea.cz. Patnáctiletá dívka prý incident odnesla boulí na hlavě.

Policisté podle jejich krajské mluvčí Kateřiny Peškové neřešili v souvislosti s uprchlíky žádné protiprávní jednání. „Nebyl nám oznámen ani žádný incident týkající se cizinců a správce ubytovny. Policisté vyjížděli do tohoto místa pouze v jednom případě na základě oznámení jedné z cizinek, kdy došlo ke slovní rozepři v jejich rodině. Ta se měla týkat toho, že její nezletilý syn se chtěl vrátit zpět na Ukrajinu, a žena s tím nesouhlasila. Nakonec názor změnila a po přivolaných policistech měla požadovat, aby chlapce na Ukrajinu odvezli. Policisté ženě vysvětlili, že to není možné. V rámci této události nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,“ konstatovala Pešková.

Muži zákona ale podle ní začali prošetřovat skutečnosti uvedené na stránkách společnosti Romea. „Kontaktovali jsme místní občany, dále také starostu obce, správce objektu nebo zástupce neziskových společností, kteří do místa dojížděli. Nebylo zjištěno, že by cizince někdo z místních obyvatel verbálně či fyzicky napadal nebo že by docházelo k nějakým jiným konfliktům. Provedeným šetřením se tedy informace zjištěné z veřejných zdrojů nepodařilo dosud potvrdit. Nicméně v daném šetření budeme pokračovat s cílem získat informace o údajných incidentech od přímých aktérů, což nyní není možné vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni se na zmíněné ubytovně již nenacházejí,“ dodala mluvčí.

V současné době bydlí v bývalém penzionu sedm ukrajinských Romů. Dvě ženy a pět dětí. I ti by se rádi přestěhovali, ale ne z důvodu nějakých problémů. „Chceme být pohromadě s rodinou,“ vysvětlily sestry Maria a Tamara. Na pobyt v Božičanech nemají důvod si stěžovat. „Je tu klid a pohoda. Správce se o nás stará dobře. Je tady lépe než na Ukrajině,“ shodly se sestry. Do své vlasti by se ale po válce chtěly vrátit.