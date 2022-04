Ukrajinci našli práci u městských firem, sází stromky a sekají trávu

I v organizacích města našli v Karlových Varech uplatnění uprchlíci z Ukrajiny. Pracují ve Správě lázeňských parků, v Lázeňských lesích, ale také přímo pro město. Magistrát je připravený pomáhat i jinak. V někdejší škole na nábřeží Jana Palacha by mohla vzniknout takzvaná adaptační skupina pro děti do šesti let.