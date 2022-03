Ostrov nabídne uprchlíkům letní tábor, v záloze má sportovní halu

„Uděláme vše pro to, aby nebyly narušené letní prázdninové pobyty dětí v Manětíně,“ zdůraznil místostarosta Marek Poledníček.

K tomuto kroku se podle něj radnice rozhodla proto, aby uprchlíci nemuseli přespávat v ostrovských tělocvičnách.

„K tomuto řešení zatím nedošlo. Máme ale domluvu s Tělovýchovnou jednotou, že by ve sportovní hale mohlo být ubytováno 50 lidí. Limitem přitom není plocha haly, ale počet sociálních zařízení a sprch,“ vysvětlil Poledníček s tím, že by se případné tréninky z haly přesunuly do tělocvičen ostrovských škol.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) řeší podle Jany Pavlíkové, mluvčí krajského úřadu, i další možnosti ubytování uprchlíků. „V řešení je 60 míst v bývalém internátu v Kynšperku nad Ohří, který je nyní ve správě Střední školy živnostenské Sokolov,“ uvedla Pavlíková.

Kapacity pro ubytování uprchlíků se podle ní zatím daří najít. Rychle se ale plní. „Horní Slavkov se kompletně naplnil v noci na středu,“ uvedl Martin Kasal, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. V Horním Slavkově uprchlíci využívají budovu bývalého učiliště, které nyní spravuje ISŠTE Sokolov.

Za 14. březen v asistenčním centru evidovali 434 nových uprchlíků. Jejich počet tak od 1. března stoupl na 6 602. To už je víc než předpokládané možnosti kraje, které v době, kdy se rozšiřovala kapacita centra, hejtman kraje Petr Kulhánek odhadoval na šest tisíc osob.

Nevyloučil ale, že by se toto číslo mohlo podle aktuální situace změnit. Čekací doby na vyřízení veškerých nutných formalit v KACPU jsou podle Jany Pavlíkové minimální. Zařízení stále funguje v režimu 24/7.

Karlovarské centrum pro uprchlíky (9. 3. 2022)

9. března 2022