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„V Podkrušnohoří se objevilo UFO.“ Ranní mraky připomínaly létající talíře

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  16:48

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Oblačné řady pod Krušnými horami. Čočkovité mraky v nich připomínaly UFO. (9. června 2026) | foto: X ČHMÚ

Zajímavý meteorologický jev nafotili ve čtvrtek nad ránem lidé pod Krušnými horami. Prakticky přes celý jejich hřeben se táhly takzvané oblačné řady, které mohly připomínat létající talíře.

Vlnové oblaky, které tvoří oblačné řady, vznikají jen za určitých podmínek. „V závětří Krušných hor není tento jev úplně raritní. Při vhodném proudění a vrstvení atmosféry, kdy vítr naráží kolmo na hřeben, se tvoří,“ konstatoval meteorolog plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Martin Adamovský.

Oblačné řady pod Krušnými horami. Čočkovité mraky v nich připomínaly UFO. (9. června 2026)

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V pásech oblačnosti se pak ukazuje jev označovaný jako Altocumulus lenticularis – jde o čočkovité mraky, které mohou evokovat létající talíře, což byl právě případ čtvrtečního rána.

„V Podkrušnohoří se dnes ráno objevilo UFO,“ uvedl svůj příspěvek na síti X ČHMÚ.

„Ne nebojte, žádné UFO. Jen vlnová oblačnost typu Altocumulus lenticularis v závětří Krušných hor,“ pokračoval příspěvek s tím, že dnes ráno byly oblaky obzvláště fotogenické.

I když podobné meteorologické jevy nejsou v Podkrušnohoří výjimkou, ty čtvrteční výjimečné byly. „Byly hodně typické. Dlouho jsem podobně krásné pásy neviděl,“ řekl ke snímkům Adamovský.

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