Vlnové oblaky, které tvoří oblačné řady, vznikají jen za určitých podmínek. „V závětří Krušných hor není tento jev úplně raritní. Při vhodném proudění a vrstvení atmosféry, kdy vítr naráží kolmo na hřeben, se tvoří,“ konstatoval meteorolog plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Martin Adamovský.
V pásech oblačnosti se pak ukazuje jev označovaný jako Altocumulus lenticularis – jde o čočkovité mraky, které mohou evokovat létající talíře, což byl právě případ čtvrtečního rána.
„V Podkrušnohoří se dnes ráno objevilo UFO,“ uvedl svůj příspěvek na síti X ČHMÚ.
„Ne nebojte, žádné UFO. Jen vlnová oblačnost typu Altocumulus lenticularis v závětří Krušných hor,“ pokračoval příspěvek s tím, že dnes ráno byly oblaky obzvláště fotogenické.
I když podobné meteorologické jevy nejsou v Podkrušnohoří výjimkou, ty čtvrteční výjimečné byly. „Byly hodně typické. Dlouho jsem podobně krásné pásy neviděl,“ řekl ke snímkům Adamovský.