Třebeň vybudovala čtyři nové tůně, snaží se udržet vodu v krajině

Lidé v Karlovarském kraji se 200 let snažili odvodnit krajinu a zúrodnit půdu. Nakonec ale zjistili, že bez vody to nejde. Nyní se ji snaží vrátit zpět do přírody. Například obec Třebeň nedaleko Františkových Lázní vybudovala na svých pozemcích soustavu čtyř tůní.