Města i kraj zkusí přilákat učitele, nabídnou jim náborové příspěvky

„Situace se od loňska příliš nezměnila. Na základních a středních školách je velká část sboru v předdůchodovém věku. Nechali jsme zpracovat analýzu a vyšlo nám, že za pět let, kdy část stávajících kantorů odejde do důchodu, bude na základních a středních školách v kraji chybět více než tisícovka učitelů,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

Nejhorší situace je podle něj na základních školách. „Je třeba také rozlišit otázku kvalifikovanosti a aprobovanosti. Učitel může být kvalifikovaný, ale pokud neučí obor, na který má aprobaci a který vystudoval, může to být také problém,“ dodal Bradáč.

Nedostatky systému vidí například v tom, že čerství absolventi pedagogických fakult do praxe nespěchají a často si vybírají zaměstnání, jež s učitelstvím nesouvisí.

„Připravujeme novelizaci stipendijního řádu. Tento materiál budu v brzké době předkládat do rady kraje. Cílem je více podpořit vysokoškolské studium pedagogických oborů. Zároveň připravujeme pro další období motivační náborové příspěvky přímo pro učitele. Chtěli bychom oslovit absolventy,“ doplnil.

K tomu by mohly posloužit peníze, které kraj nevyplatil jako stipendia. „Program, ve kterém by kraj tyto peníze rozdělil jako náborové příspěvky učitelům, bychom se pokusili vyhlásit ještě do konce roku. Chtěli bychom jej nastavit nejen pro učitele středních, ale i základní škol, protože je jasné, že pokud bychom jej nastavili pouze pro střední školy, budeme sbírat učitele ze škol základních,“ přiblížila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Novinkou se bude zabývat krajská rada na svém příštím zasedání. „Máme náborové příspěvky pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky. Za současné situace je nutné, aby kraj vyhlásil i náborové příspěvky pro učitele,“ doplnila hejtmanka.

Ta nyní jedná se zástupci Západočeské univerzity v Plzni o tom, zda by pedagogické obory otevřela i v Karlovarském kraji. Ten totiž trápí i nízká kvalifikovanost učitelů. Výše motivačního příspěvku zatím není jasná.

„Diskutujeme různé varianty. Jedna z nich je, že zřizovatel středních škol, tedy kraj, by platil příspěvky ve svých školách a zřizovatelům základních škol, jimiž jsou města a obce, by přispíval polovinou domluvené částky. Vše je ale zatím v jednání,“ doplnil Bradáč.

Noví učitelé dostanou v Chebu sto tisíc

S nápady, jak dostat učitele do škol, přišlo v květnu také město Cheb. Tamní zastupitelé odsouhlasili motivační příspěvek učitelům, kteří nastoupí do městem zřizovaných základních škol, ve výši 100 tisíc korun.

Podmínkou je, že nastupující pedagog v uplynulých pěti letech v takové škole neučil. Příspěvek bude vyplacen po odpracování tří měsíců. Nová posila se také musí zavázat, že v některé ze škol odpracuje alespoň pět let.

„Důvodem jsou stárnoucí pedagogické sbory. Z nedávno provedené analýzy vyplynulo, že v příštích pěti letech odejde do důchodu až 35 vyučujících. Pokud by se za ně nepodařilo najít náhradu, mohlo by na chebských školách dojít k vážné personální krizi,“ uvedl starosta Antonín Jalovec důvody, které město k takovému kroku vedly.

Učitele chce podporovat i město Aš. „Zájem o kvalifikované učitele máme a jejich potřeby vnímáme. Rada města proto doporučila zastupitelům zařadit do rozpočtu na rok 2020 a i pro další léta finanční prostředky určené jako příspěvek na dopravu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Příspěvek má být vyplácen těm, kteří dojíždějí ze vzdálenosti delší než deset kilometrů. Pohybovat se bude v rozmezí 10 až 35 tisíc korun za rok, v závislosti na vzdálenosti a počtu odučených dní v měsíci. Náklady na tento příspěvek pro příští rok by měly být 660 tisíc korun,“ řekl zástupce ašského starosty Pavel Klepáček.