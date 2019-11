Karlovarský kraj zkusí udržet učitele ve školství různými příspěvky

„Naše představa je taková, že v prvním pololetí příštího roku zpracujeme podklady, dotační tituly, podmínky. Moje přání je, že bychom vše měli spustit nejpozději k začátku nového školního roku,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Podle něj by se mohlo jednat například o několik příspěvků, nyní je třeba tyto věci provázat.

„Ve zkratce by se jednalo o náborový příspěvek pro učitele základních a středních škol, jehož výše by činila 200 tisíc korun. Podmínkou by bylo setrvání v té dané škole po dobu pěti let. Dalším z nástrojů by mohl být stabilizační příspěvek, a to ve výši 100 tisíc korun,“ předestřel.



Již v létě zástupci kraje mluvili o tom, že by na ně mohli poslat peníze z nevyplacených stipendií pro středoškoláky. Za druhé pololetí roku jich totiž vyčerpali pouze necelou třetinu. Ze dvou milionů na ně šlo 606 500 korun.

Podle Jaroslava Bradáče situace souvisela s přísnějšími podmínkami pro jejich získání. Kromě těchto peněz ale přicházejí v úvahu ještě další.

„Předpokládáme, že by mohly jít z přebytku hospodaření, musíme to ale připravit,“ zmínila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj už náborovým příspěvkem podporuje například lékaře a sestry v nemocnicích, prostřednictvím vysokoškolských stipendií chce vzdělané lidi udržet v regionu. Zatímco vysokoškoláci ostatních podporovaných oborů si přijdou ročně na 24 tisíc korun, budoucí učitelé a lékaři nově získají 48 tisíc. Kvůli potížím ve školství se zástupci kraje sešli i se starosty měst a obcí.

„Seznámili jsme je se současným stavem a ukázali jim čísla. Jedno, které mě vyděsilo, je to, že téměř 50 procent hodin na základních školách učí neaprobovaní učitelé. Kvalifikaci sice mají, nikoli však aprobaci pro daný předmět,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

Protože zřizovateli základních škol jsou obce, starosty požádal, aby věnovali svým školám pozornost.

Další obory budou v Chebu

Pomoci se situací ve zdejším školství by mohla kraji také Západočeská univerzita v Plzni, která s regionem dlouhodobě spolupracuje a řada učitelů si na ní mohla doplnit zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci formou kombinovaného studia.

Západočeská univerzita má v Chebu svoji vlastní dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo 600 studentů. Proto už před letními prázdninami zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Mezi nimi i ty pro učitele.

Podporu našli také u ministra školství Roberta Plagy. „Západočeská univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity,“ uvedl po schůzce v Chebu. Podle hejtmanky zatím plán vychází.

„Mluvila jsem s děkanem pedagogické fakulty. Opravdu se jeví, že by se nové obory mohly otevřít v kombinované formě od příštího roku. Musejí ale dostat souhlas Národního akreditačního úřadu,“ uvedla.

Přilákat učitele do škol se už snaží v regionu například Cheb. Jeho zastupitelé odsouhlasili stotisícový motivační příspěvek pedagogům, kteří nastoupí do městem zřizovaných základních škol. Musejí ale splnit všechny stanovené podmínky.

Vedle nově zavedeného motivačního příspěvku nabízí město novým pedagogům i další benefity. Podobně jako třeba i lékaři nebo zdravotní sestry mohou také přednostně získat městský byt, za který navíc platí pouze základní sazbu nájemného.