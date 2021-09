Mladík po konfliktu zbil svého šéfa, pěstí mu způsobil zranění v obličeji

Incident se odehrál na konci dubna v jedné z karlovarských restaurací s rychlým občerstvením. Policie o něm informovala až nyní v souvislosti s obviněním devatenáctiletého mladíka.



„Obviněný byl tehdy kvůli svému nevhodnému chování vykázán svým nadřízeným z pracoviště,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Konflikt mezi muži začal, když mladík přišel ze skladu a svému šéfovi hodil klíče. Ten ho upozornil, že mu je má příště dát do ruky. V tu chvíli začal mladík šéfovi vulgárně nadávat. Ten pracovníka vyzval, ať odejde ze směny a přijde až na tu příští. To mladíka rozčílilo, a tak se při odchodu rozhodl pro pozdější pomstu.

„Ve večerních hodinách si na svého nadřízeného počkal před restauračním zařízením a po krátké slovní rozepři ho fyzicky napadl několika údery pěstí do různých částí těla,“ řekl Kopřiva.

Podle informací portálu iDNES.cz bil mladík svého šéfa hlavně do hlavy a pak také do břicha. Způsobil mu vážná poranění v obličeji, se kterými zraněného převezla záchranka do nemocnice. Muž byl poté celý měsíc v pracovní neschopnosti.

„Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání mladíka, kterého obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení,“ doplnil k případu policejní mluvčí.