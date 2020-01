Žárlivec vyhodil partnerku z okna, pak ji nechtěl pustit k lékaři

Dvaatřicetiletá žena žila v bytě společně se svým o sedm let starším druhem a dvěma syny, ani ne ročním a dvouletým. Poslední dva roky jí ale partner dělal ze života peklo. Ženu totiž podezíral z nevěry a obviňoval ji, že děti nejsou jeho.



„Týral ji psychicky i fyzicky. Vulgárně ženu urážel a kromě toho ji pravidelně bil do hlavy. Během prvního dne letošního roku jí po další hádce řekl, aby jejich společný byt opustila. Žena tak učinila, ovšem o den později se se svým přítelem usmířila a do bytu se vrátila,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Poté, co se žena vrátila domů, začal její přítel s týráním nanovo. Nakonec ji dotáhl k oknu a vyhrožoval, že ji vyhodí ven. To také udělal. Po pádu z téměř dvou metrů chtěla žena utéct, ale nepodařilo se jí to. Útočník ji chytil a dovláčel ji zpět do bytu. Nehleděl přitom na prosby, aby ji pustil k lékaři, neboť jí zranění bolí.

„Řekla mu, že je zraněná a potřebuje ošetřit. Na to jí muž odpověděl, že byt neopustí, a pokud ano, tak ublíží jí i dětem. Po několika desítkách minut muž zraněnou ženu nechat odejít a ta okamžitě vyhledala lékařské ošetření v chebské nemocnici,“ uvedl Kopřiva.

Při pádu z okna si žena poranila žebra, loket a prsty na rukou. Lékaři v nemocnici i podle dalších modřin poznali, že pacientka je obětí týrání, a vše nahlásili policistům.

Ti násilníka během několika minut zadrželi a vyšetřovatel ho obvinil z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, protože soud nepřijal návrh na vzetí obviněného do vazby.

Policisté ho ale vykázali z domova a soud mu navíc zakázal styk s partnerkou i dětmi. Hrozí mu až osmileté vězení.