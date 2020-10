Tyran ženu dlouhé roky bil a škrtil, ve vzteku jí ustřihl cop

Žena žila s o deset let starším mužem v jednom menším městě na Sokolovsku. Několik let ji podezíral z nevěry, a proto ji bil, a to ve dne i v noci.

Často se stávalo, že partnerku posilněn alkoholem vzbudil a pak ji tloukl pěstmi nebo pálkou po celém těle a přitom jí vyhrožoval. Ženu i škrtil a dokonce ji i připravil o vlasy. Po útoku pak mívala modřiny po těle i v obličeji.



„Žena se ovšem po žádném fyzickém napadení nenechala až do září letošního roku ošetřit u lékaře, jelikož nechtěla, aby chování jejího přítele řešila policie,“ uvedl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

Po posledním útoku se ale už žena rozhodla jít k lékaři a poté skončila v sokolovské nemocnici. Pro jejího přítele si pak došla policie, která ho na deset dnů vykázala ze společného bytu. To ale nepomohlo.

„Po deseti dnech se muž vrátil do bytu a ženu opět fyzicky napadl několika ranami do obličeje. Přitom ji vulgárně urážel a vyhrožoval jí. Znovu byl tedy zadržen a tentokrát ho soudce poslal do vazby,“ řekl Kopřiva.

Za týrání osoby žijící ve společném obydlí a také za nebezpečné vyhrožování nyní pachateli hrozí až čtyřleté vězení.