Tyran nutil těhotnou přítelkyni dělat dluhy. Hrozil, že jinak přijde o dítě

Týrání začalo už v roce 2014. Čtyřicetiletý muž tehdy začal své přítelkyni, se kterou bydlel, vulgárně nadávat. Když mu po roce oznámila, že je těhotná, výhrůžky se ještě vystupňovaly, neboť muž přítelkyni nedůvěřoval a obviňoval ji z nevěry. Navíc se od ní nechal vydržovat.

„Obviněný ji podezíral, že dítě není jeho. Ženu pak nutil po celou dobu těhotenství chodit do zaměstnání, přičemž on sám nepřispíval žádnou finanční částkou do společné domácnosti,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Podlahová.

Ale ani to tyranovi nestačilo, a tak vůli špatné finanční situaci nutil partnerku, aby si brala půjčky. Vyhrožoval jí přitom, že ji zbije a taky, že ji připraví o dítě.

„Poškozená si musela několikrát půjčit peníze, čímž se zadlužila ve výši několika set tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Po čtyřech letech došla ženě trpělivost a vše ohlásila na policii. Ta nyní jejího partnera obvinila z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Za to mu hrozí až osmileté vězení.