Zájem Izraele o pravidelnou leteckou linku do Karlových Varů stále trvá

Už v listopadu by přitom podle Kulhánka izraelská strana měla přijít se svou vizí, jak by spoj fungoval. „Necháváme tomu čas. Vývoj v Izraeli může s projektem ještě zamíchat,“ naznačil hejtman. Nicméně záměr jako takový podle něj v ohrožení není. „Pokud konflikt neeskaluje do globálnější podoby, vycházíme z toho, že se situace za nějakou dobu uklidní. Do května je ještě daleko,“ doplnil Kulhánek.

Tomu, že Izraelci neztrácejí chuť cestovat, napovídá skutečnost, že stejná společnost, která chce létat do Karlových Varů, už má rok v provozu linku do slovenských Piešťan. A ta je podle hejtmana Kulhánka prakticky stále vyprodaná.

Kraj uvažuje také o finanční podpoře linky do Karlových Varů. Ta by mohla být obdobná jako v případě charterových letů českých cestovních kanceláří.