Krátký úsek cyklostezky vyjde na miliony, ve skále se musí prorazit tunel

V porovnání s celkovými náklady za pozemky zaplatí minimum, jen 62 tisíc korun. „Chceme se ale vyhnout problémům, se kterými jsme se setkali v minulosti, kdy se nejdříve postavila cyklostezka, a pak se teprve komplikovaně řešilo majetkové vypořádání,“ zdůvodnil odkup tří pozemků v chatové osadě Všeborovice hejtman Petr Kulhánek.

Kraj má na vybudování tohoto úseku páteřní cyklostezky předběžně schválenou dotaci. Z celkových nákladů se tak do krajské pokladny z dotačních prostředků vrátí 35 milionů. „V příštím roce by měla být hotová,“ uvedl Pavel Čekan. Stezka podél Ohře je v regionu v současné době prakticky hotová.

Do Ústeckého kraje to bude složité

Po dokončení zmiňovaného úseku bude podle Čekana nutné vyřešit přibližně půlkilometrový úsek v Lokti u nádraží, kde musejí doposud cyklisté jezdit po silnici. „V tomto ohledu jednáme s loketskou radnicí,“ naznačil zastupitel Čekan.

Podle radního Patrika Pizingera bude dalších zhruba pět milionů stát i úsek z Chebu do Pomezí, kde bude nutné ve prospěch cyklistů zúžit bývalou silnici první třídy. Složitější je pak podle představitelů kraje pokračování cyklostezky Ohře ve směru do sousedního Ústeckého kraje. „Je to složitý úsek. Aktuálně jsme ve fázi vyhledávací studie,“ dodal Patrik Pizinger.