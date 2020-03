Lázeňský trojúhelník láká víc turistů, do kraje rádi jezdí i na hory

Podle statistiků se zvýšil jak počet domácích návštěvníků, a to o 14,5 procenta, tak těch, kteří přijeli ze zahraničí. Bylo jich o 12,5 procenta více.



„V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj třetím nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,1 procenta. Více hostů zavítalo jen do Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje,“ uvádí se ve zprávě Českého statistického úřadu. Nejvíce turistů přijelo do regionu z Evropy, zejména z Německa.

Na druhém místě byli hosté z Ruska. K dalším častým turistům patřili lidé z Tchaj-wanu či z Číny. Ti se ale zdrželi průměrně pouze dva dny. Naopak nejdelší dobu strávili v kraji hosté ze Saúdské Arábie, a to 12,5 dne, a také z Ruska. Jejich pobyt trval 9,6 dne.

Podle ředitele karlovarského infocentra Josefa Dlohoše krajské město tyto trendy kopíruje. Přesná data nyní městská organizace zpracovává. Podklady bude mít hotové během tohoto týdne. „Karlovy Vary v podstatě statistiku kraje trošku určují,“ uvedl Josef Dlohoš.

Zároveň zmínil, že někteří turisté jezdí do největších západočeských lázní málo, a je to škoda. „Je mi líto takových trhů, jako je Velká Británie, Amerika, Francie či Itálie. Myslím si, že tady potenciál máme. Je potřeba s tím pracovat a nikoli se držet jen tří tradičních trhů, tedy ruského, německého a českého,“ řekl. V Karlových Varech podle něj ubylo i Slováků, pro které bylo město dříve velice atraktivní. Infocentrum se chce více zaměřit také na českou klientelu.

Kvůli obavám z koronaviru ale zažívají v posledních dnech nepříjemnou situaci karlovarští hoteliéři. Ačkoli lázeňská sezona začíná až na jaře, určité množství pobytů si vždy hosté objednávali i v prvních měsících roku.

„Mám zprávy od hoteliérů, že se jim v podstatě zastavily prodeje. To znamená, že tu kapacitu, kterou nemají momentálně prodanou, nejsou schopni dál doprodávat. V souvislosti s koronavirem zároveň dochází ke stornům a nejsou malá. Je to nemilé a řešíme, co s tím dělat,“ uvedl Josef Dlohoš.

Dominantní klientelu zbylých dvou měst, takzvaného lázeňského trojúhelníku, tvoří Němci. Například starosta Františkových Lázní Jan Kuchař odhadl množství ruských hostů na jednotky procent. Očekává, že turistů bude přibývat, a to v souvislosti se snahou lázní o zápis do UNESCO. Pokud vše dobře dopadne, Karlovy Vary a Mariánské i Františkovy Lázně budou součástí světového dědictví od léta.

„Myslím si, že zájem turistů je i odrazem toho, že se lázeňský triangl objevil na seznamu možných kandidátu do UNESCO. Pokud by se v letošním roce zápis povedl, budou stoupat počty jednodenních i několikadenních návštěvníků,“ uvedl Jan Kuchař. Očekává přitom, že to bude mít dopad na průměrnou délku pobytů hostů. Už nyní je ve Františkových Lázních jedna z nejdelších v republice, a to v průměru kolem osmi dní.

Významným turistickým cílem v kraji ale nejsou jen lázně, nýbrž i Krušné hory. Vyhledávaným místem je například Boží Dar, nejvýše položené město v České republice. „Návštěvníků každopádně máme víc. Kdysi dávno jsme měli pouze zimní sezonu. Pak se přidala letní, ale teď už je sezona víceméně celoroční,“ řekla Blanka Nováková, jednatelka Služeb Boží Dar.

V okolí města mohou návštěvníci vyrazit na kola i na lyže, zábavu si tam najdou děti i zájemci o náročnější terén. Návštěvníci strávili ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 v regionu průměrně 5,5 dne. Průměrná doba pobytu v kraji je podle statistiků nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr převyšuje o 1,1 dne.