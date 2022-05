Movité klienty z Ruska mají v lázních nahradit hosté z Blízkého východu

Právě na nové klienty se má zaměřit kampaň organizace CzechTourism v letošním roce. Bude vycházet z bonity trhu.

„Jarní vlnu online kampaně v zahraničí za 30 milionů korun spustíme od května do července, další vlnu za 10 milionů plánujeme na podzim. Rozpočty se rozdělí mezi čtrnáct zemí, klíčové bude Německo, Spojené státy americké, Velká Británie, Polsko a Slovensko,“ říká ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Pokud se jedná o klientelu z Blízkého východu, CzechTourism se zaměřil na podporu přímých letů. Z Kuvajtu do Prahy se bude létat dvakrát týdně, z Rijádu v Saúdské Arábii se od 29. dubna létá dokonce třikrát za týden.

„Věřím, že i pro klienty z takových exotických destinací, jako je Izrael, Kuvajt či Saúdská Arábie, má náš region své kouzlo,“ uvádí Miroslav Kubec, ředitel lázeňského resortu Reitenberger Spa Medical v Mariánských Lázních.

„Ještě z doby, kdy jsem pracoval v Puppu, si dobře pamatuji, že měli klienty například ze Spojených arabských emirátů a už tehdy bylo jasné, že takový klient je jiný než třeba Němec nebo Rus. Je daleko náročnější, ale zároveň vydrží na jednom místě klidně i šest týdnů či dva měsíce,“ říká.

„Co se týče té kampaně, každá snaha se cení a určitě je dobré, když je ta pomoc takto organizovaná. Koneckonců od toho tady centrála cestovního ruchu je. Protože z rozvoje domácího turismu pak profituje celá republika,“ zdůraznil Kubec.

Jen na CzechTourism se však se získáváním nových klientů nespoléhá. Sami už rozjeli vlastní kampaň v severských státech a věří, že na podzim se objeví výsledky. „Stejně jako ostatní vyvíjíme všechny aktivity k tomu, abychom k nám přivedli hosty, a ve finále nám je jedno, odkud budou. Pro nás je důležité, abychom obsadili hotel a ekonomicky zvládli tu dobu přežít,“ shrnul Kubec to nejdůležitější.

Ve Františkových Lázních převládají Němci

Poněkud odlišná situace je ve Františkových Lázních, které jsou i díky vzdálenosti od hranic už tradičně baštou německých hostů.

„Nás se úbytek rusky mluvící klientely zas tak nedotýká. Františkovy Lázně takovou klientelu nikdy neměly, na těchto trzích jsme nikdy aktivně nevystupovali,“ sdělil Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně.

„Je pravdou, že v měsících mimo sezonu bylo hostů méně, než bývalo obvyklé. Určitě na to měl vedle covidu vliv i válečný konflikt. Lidé ve starším věku jsou více opatrní a s cestováním si to rozmýšlejí. Ale teď už jsme měli první velké nástupy, takže se zdá, že trh se začíná pomalu oživovat. My pevně doufáme, že dosáhne úrovně před covidem. Pracujeme na tom,“ dodal.

Odlišně vidí situaci malé hotely, které se spoléhají na české klienty. Jenže ti po dvou letech půstu míří na dovolenou raději k moři než do tuzemska.

„Když nám stát nové hosty sehnat nedokáže, mohl by nám pomoci na druhé straně,“ vyjádřil se k problému Jiří Richter z mariánskolázeňského hotelu Krakonoš. „Mohl by nám alespoň kompenzovat ceny energií případně mzdy a odvody,“ navrhl. Podle něj právě náklady v současné době letí raketově nahoru.