Cestujícím i řidičům ve Varech se ulevilo, skončila oprava terminálu MHD

Komfortu nových bezbariérových nástupních ostrůvků si měla veřejnost užívat už na sklonku loňského roku. Takřka půlroční zdržení zapříčinily problémy s inženýrskými sítěmi. S prvním problémem se dodavatelská firma potýkala už v rámci první etapy, kdy ve Varšavské ulici dělníci narazili na plynové vedení tam, kde být nemělo.

Tato komplikace posunula termín dokončení na 15. květen. Mezitím ale firma objevila další nesrovnalost, tentokrát s vedením elektřiny. Definitivní tečku za celým projektem tak mohlo město udělat až o další měsíc později.

I přes všechna úskalí se podařilo udržet rozpočet akce na předem schválené úrovni. „Cena za dílo byla 30 milionů korun s daní. Město na ni využilo jak peněz z rozpočtu, tak prostředků z dotací,“ uvedla při slavnostním otevření zastávek primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

„Odstranili jsme šílený tankodrom,“ oddechl si po roce i její náměstek Petr Bursík s poukazem na to, že centrální zastávky nebyly po dlouhých letech používání v dobrém stavu. „Přijde čas, kdy tady budeme mít integrovaný autobusový terminál,“ naznačil Bursík možnou budoucnost dopravního uzlu.

Do centra už jen elektrickým autobusem

Ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek pak vyjádřil naději, že by nové důstojné zastávky mohly zvýšit zájem cestujících o městskou hromadnou dopravu.

Jak by mohl vypadat v blízké budoucnosti její vozový park, se mohli přesvědčit lidé přímo při slavnostním otevření Tržnice. Vedle historického autobusu Karosa ŠM 11 zde byl totiž k vidění i moderní vůz poháněný elektřinou.

Ten má karlovarský dopravní podnik na týden na testování. „Nasadíme ho do běžného provozu. Bude jezdit na lince číslo 2,“ sdělil Siřínek. Dopravce se tak připravuje na dobu, kdy bude celý prostor v lázních uzavřený pro individuální dopravu.

„Naším záměrem je, aby, až bude hotové takzvané Divadelní korzo, končily autobusy u horní stanice lanovky k Imperialu, kterou by se pak cestující dostávali do lázeňského centra. A když už by do něj zajížděly nějaké autobusy, pak ty čistě elektrické,“ nastínil Siřínek vizi dopravce.