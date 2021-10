Práce u karlovarské Tržnice jsou ve skluzu, skončí o půl roku později

„Prohodí se realizace druhé a třetí etapy projektu,“ potvrdil karlovarský radní Martin Dušek.

Původně měl zhotovitel postupovat od Varšavské ulice, která je rozkopaná nyní, směrem k budově Městské tržnice. Místo toho se ale v nadcházejícím období zaměří na další úsek Varšavské ulice ve směru od křižovatky s Jugoslávskou ulicí k nábřeží Osvobození.



„Práce budou pokračovat do té doby, dokud to dovolí klimatické podmínky,“ naznačil Dušek.

Právě počasí hraje v projektu rekonstrukce hlavní roli. „V zimním období neběží obalovny, takže se nedá pokládat nový asfaltový povrch,“ vysvětlil jeden z aspektů radní Dušek.

Proto se také zhotovitel domluvil s městem na posunu druhé etapy, která obnáší výměnu povrchů u zastřešených zastávek i střechy samotné, na dobu, kdy to klimatické podmínky dovolí.

Dopravní podnik Karlovy Vary, kterého se celá rekonstrukce dotýká nejvíc, zatím v souvislosti s pracemi nezaznamenal výraznější problémy. „Vše je zatím v pohodě, stavba provoz zásadně neomezuje a zpoždění na jednotlivých linkách nezaznamenáváme,“ potvrdil Lukáš Siřínek, ředitel karlovarského dopravního podniku.



Mrzí ho ale, že kvůli stavebnímu ruchu trpí komfort cestujících, kteří se k centrálnímu nástupnímu ostrůvku dostávají přes překážky.



Provoz autobusů by podle Siřínka nemělo zásadně ovlivnit ani pokračování stavebních prací ve Varšavské ulici. „Autobusy městské hromadné dopravy by měly mít výjimku, dál by tedy k Tržnici měly najíždět z obou stran,“ řekl ředitel.

V letošním roce budou podle Pavla Hasila ze Správy lázeňských parků pokračovat i práce na zvelebení zeleně před objektem Městské tržnice. První etapa rekonstrukce centrálních autobusových zastávek měla skončil 22. září.

Do skluzu se stavbaři dostali kvůli problémům s inženýrskými sítěmi. „Středotlaké vedení plynu nebylo v takové hloubce, v jaké bylo zakreslené. Bylo tedy nutné ho přeložit, komplikace se týkaly i kanalizace,“ vysvětlil Martin Dušek s tím, že zhotovitel, kterým je společnost Silnice Topolany, nebyl kvůli nečekanému zdržení prací schopen dodržet původně avizovaný termín dokončení.