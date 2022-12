Mariánské Lázně jsou na cestě k plně bezemisní veřejné dopravě

Cílem projektu za více než 50 milionů korun bylo zvýšit spolehlivost místní trolejbusové dopravy a položit základ pro plně bezemisní dopravu ve městě, které usiluje o statut klimatických lázní

Dopravní podnik Mariánské Lázně nyní ještě v rámci projektu pracuje na rekonstrukci dvou úseků trakčního vedení. První je v centrální lázeňské části města, druhý v městské části Úšovice. S jejich dokončením se počítá v příštím roce na jaře.

Podle Zdeňka Suchana, jednatele společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, se tím rovněž zlevní pravidelná údržba, která běžně stojí několik set tisíc korun ročně.

„Tohle byly ty nejpodstatnější úpravy, které bylo nutné udělat. Ještě jsme nyní požádali o dotaci na dva elektrobusy. Pokud budeme úspěšní, tak je městská doprava v Mariánských Lázních v zásadě již plně elektrická. Tím by se podařilo položit základ pro provozování bezemisní dopravy ve městě na dalších deset let,“ předestřel Zdeněk Suchan.

Původní měnírna pracovala se zastaralými technologiemi a několik let fungovala bez zálohy. V případě poruchy tak hrozil výpadek. Oprava byla nutná i kvůli provozu osmi nových trolejbusů za 100 milionů korun, které dopravní podnik získal díky evropské dotaci. Podmínkou bylo, že vozy musí najezdit 30 tisíc kilometrů ročně po dobu deseti let. Nové zařízení je spolehlivější a navíc potřebuje i méně prostoru.

Zdražování jízdenek neplánují

„Až skončí zkušební provoz, pak budeme řešit, co s volným místem v měnírně uděláme. Zatím je vše ve fázi úvah a těch možností je celá řada. Vzniknout by tu mohla například kavárna či malá prodejna. Nebo v podstatě cokoli, co zvýší komfort cestujících. Součástí měnírny zůstává i nadále přepravní kancelář,“ konstatoval Suchan.

Podle jeho slov jsou v současnosti ve městě v provozu dvě linky. Dopravní podnik, který jejich počet zredukoval v době pandemie, má v plánu od příští lázeňské sezony jízdní řád opět rozšířit. Zdražování jízdenek neplánuje, vrásky mu však dělá cena energií.

„Budeme muset jednat s radnicí, jak dalece bude podporovat dopravu ve městě. Věřím, že vedení města ocení, co se v MHD udělalo, a že nám s tím pomůžou,“ dodal Zdeněk Suchan.