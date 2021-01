Tříkrálová sbírka je bez koledníků, přispět lze virtuálně nebo do kasiček

Sbírka začala už na Nový rok a přispět potřebným mohou dárci až do 24. ledna. Ovšem jen virtuálně nebo do předem určených kasiček. Například v Chebu je možné kasičku najít v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. Sbírka je také o deset dnů delší než obvykle.



„Kvůli poslednímu vývoji situace jsme museli přistoupit ke změnám. Hlavní způsob jak přispět nabízí Virtuální kasička, což je webová aplikace. Ta se nabídne po vstupu na stránky trikralovasbirka.cz. A dárci mohou jejím prostřednictvím jednoduchým způsobem poslat svůj příspěvek. Kdo bude chtít podpořit záměry naší farní charity, při zadávání údajů do Virtuální kasičky vloží poštovní směrovací číslo Chebu nebo název obce a poté odklikne volbu FCH Cheb. Na těchto stránkách jsou kromě základních informací o sbírce také dárcům k dispozici poděkování, online požehnání a dárky,“ popsala ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Připomněla, že lidé také mohou přispívat přímo do kasičky v kostele. „Až do 24. ledna bude v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty umístěná kasička u vchodu. Sem bude možné přispívat v době, kdy je chrám otevřený. Pokud je otevřené alespoň zádveří kostela, je možné příspěvek vložit do kasičky zabudované do stěny kostela vlevo pod schody,“ řekla ředitelka Kolafová s tím, že na místě jsou jako dárek připravené kalendáříky i posvěcené křídy.

Organizátoři také pečlivě sledují vývoj nákazy, a pokud by došlo ke změně a rozvolnění opatření, budou na stránkách farnosti informovat, jak se situace s možností koledování vyvíjí.

„V rámci sbírky se také v pátek 8. ledna uskuteční oblíbené Tříkrálové muzicírování. Live stream koncertu je možné od 18 hodin sledovat a podpořit tak projekty městských a farních charit v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a Kraslicích,“ vyzvala Kolafová.

Výtěžek sbírky je podle jejích slov určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika.

„Podobně jako každý rok se 65 procent ze všech vykoledovaných prostředků vrátí jako příspěvek na účely, které byly odsouhlaseny pro lokalitu, v níž se koleduje. Dalších 15 procent poslouží na projekty Diecézní charity Plzeň a 10 procent jde do krizového fondu, odkud jsou pak prostředky uvolňovány v případě mimořádných událostí a na pomoc v zahraničí. Zbývající peníze se rovným dílem dělí na centrální projekty Charity Česká republika a na režijní náklady sbírky,“ popsala Eva Kolafová.

Upřesnila, že dary získané konkrétně pro Cheb poslouží zejména na podporu Hospice sv. Jiří. Pamatováno bude i na rozvoj služeb chebské farní charity, tedy pro nemocné a lidi v nouzi, na služby pro lidi bez přístřeší a podpora bude směřovat také pro rodinu Radečka Neuschla, který trpí nemocí motýlích křídel.