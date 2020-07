Na Plešivci otevřeli trailpark, uspokojí začátečníky i náročné bikery

Bikerům nabízí nově otevřený Trailpark Plešivec traily, tedy přírodní stezky určené ke sjezdům, v úrovních modrý, červený, černý a extra černý. Trasy začínají přímo na vrcholu kopce, zpět nahoru vyveze zájemce lanová dráha ze Pstruží.

„Budování modrého a červeného trailu pořád pokračuje. Není možné postavit vše najednou, protože investice je vysoká. Jsou stavěné od základů veškerou technikou a samozřejmě s maximální ohleduplností k okolní přírodě. Zbylé dva černé traily jsou přírodnější,“ uvedl jednatel areálu na Plešivci Petr Voráček.

Středisko u Abertam se chce těmito stezkami odlišit od nabídky na krušnohorském Klínovci, kde trailpark funguje již několik let.



Jedním z autorů plešiveckého parku je velice úspěšný biker Michal Prokop, který během své kariéry posbíral několik titulů mistra světa, Evropy a účastnil se také olympiády v Pekingu. Trailpark na Plešivci nese právě jeho jméno.

„Modrý a červený trail je určený lidem, kteří neumějí tolik jezdit. Na druhé straně jsou tu černé traily, surové a přírodní, které mají bikeři rádi. Šlo nám o to nabídku vyvážit, aby tu nebyly, jak já říkám, jen dálnice v lese, ale i přírodní traily, které v komerčních centrech moc nejsou,“ popsal Michal Prokop.

Na vzniku parku se spolu s ním podílel také cyklonadšenec Roman Kalabus, který pomáhal s trasováním tak, aby vyhovovalo první fázi plešivecké novinky. Podle Michala Prokopa je Plešivec pro vznik trailparku ideální. „Když si stoupnete nahoru, vidíte různorodý terén, ať se koukáte doleva nebo doprava. Pro další budování trailů jsou tady neomezené možnosti,“ řekl.

Poukázal přitom na to, že zatímco některé pasáže Plešivce jsou hodně prudké a umožňují právě vznik extrémně černých trailů, druhá strana je zase poměrně mírná. „Je to zvláštní kopec a to mě na tom baví,“ podotkl. Lehčí traily podle něj zvládnou začátečníci včetně dětí i pokročilí, zároveň zve ale na stezky černé, které nabídnou pravé enduro a trailové ježdění, které všichni bikeři vyhledávají.

Fungovat začne cyklopůjčovna

V horizontu dvou týdnů by měla na Plešivci začít fungovat také cyklopůjčovna, dále cykloservis a další služby, pokračovat budou i nadále práce na stezkách. Proto zatím žádá vedení střediska návštěvníky o ohleduplnost. „Práce samozřejmě jezdce neohrozí, budou vždy mimo trasy, kde se jezdí,“ uvedl Petr Voráček.

Vize střediska je podle něj taková vytvořit na Plešivci velké a zajímavé trailové centrum pro všechny. „Musíme si říct, které traily chceme dál budovat. Nechceme skončit jen u jednoho modrého, chceme i další, ale všechno je to o financích,“ naznačil jednatel.

Kdo chce plešiveckou novinku vyzkoušet, sveze se zatím na lehčích trailech. Černé tratě se zájemcům otevřou od středy.

Plešivec se před několika lety pokusil vybudovat jeden trail svépomocí. Fungoval měsíc a vznikl tehdy spíše na zkoušku, a to přímo na sjezdovce, protože nebylo možné, aby se středisko rozšiřovalo do okolních lesů. To se zlomilo vloni na podzim, kdy došlo k dohodě ohledně budování nového trailparku.