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Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, silnice je uzavřená

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  7:43

Tragická nehoda uzavřela silnici u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem. (4. září 2026) | foto: Policie Karlovy Vary

Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnice je uzavřena. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla na objízdnou trasu, která vede přes obec Střížov.

Nehoda se stala podle serveru dopravniinfo.cz u mimoúrovňové křižovatky silnic I/21 a D6 u Chebu.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na omamné a psychotropní látky, informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místě zasahovali záchranáři. „Po příjezdu našich záchranářů bohužel lékař u muže, ročník 1991, konstatoval zranění neslučitelná se životem a následně smrt,“ sdělila mluvčí karlovarské záchranky Simona Kratochvílová.

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