Ve čtyřiapadesáti zvítězil kulturista v Austrálii hlavně sám nad sebou

„Soutěž už pro mě vlastně byla taková odměna. Nejtěžším soupeřem jsem si byl já sám. To že jsem měl slušný úspěch i na soutěžním pódiu mě samozřejmě těší, ale skutečně to nebyla priorita,“ svěřil se po návratu Procházka. Do soutěžní formy musel zhubnout čtrnáct kilogramů.

Cesta do australského Sydney mu trvala dvacet čtyři hodin. Po příletu následovala ještě třísetkilometrová cesta autem do dějiště mistrovství. Konalo se v metropoli Canberra.

„Naštěstí jsem přiletěl dva dny před samotnou soutěží. Byl tedy dostatek času na aklimatizaci a doladění detailů. Celé mistrovství bylo koncipováno ve stylu olympijských her. Nechyběly ani další disciplíny jako crossfit nebo trojboj,“ dodal fitness trenér.

Tomáš Procházka soutěžil ve třech kategoriích. V jedné skončil na šestém místě, ve zbylých dvou vybojoval čtvrtá místa. „Jelikož pořadatelé oceňovali vždy pět nejlepších, přivezl jsem si medaile a poháry. Třetí místa by byla samozřejmě ještě lepší. K těm však kousek chyběl,“ zhodnotil sportovec.

I mimo běžné turistické cíle

Účast na mistrovství spojil karlovarský sportovec také s několikadenním poznáváním Austrálie. Ta ho prý doslova nadchla. „Na soutěži jsem se kromě dvou kolegů z Čech potkal také s přáteli ze Slovenska. Společně jsme během pěti dnů projeli různá místa Austrálie. Průvodce nám dělal kamarád, který žije už přes dvacet let v Sydney, což byla ohromná výhoda. Vzal nás i na místa, která by běžný turista minul,“ pochvaluje si fitness trenér.

Procházkův pohled na Austrálii je velmi pozitivní. „Lidé se k sobě chovají slušně, respektují se, dodržují zákony. Vše je sice svobodné, ale zároveň uspořádané a logicky nastavené. Slovo platí, každý vám vychází vstříc. Aspoň v místech, která jsem navštívil, to tak bylo,“ zdůraznil.

Lidé se tam prý mnohem aktivněji zajímají o politiku, chodí k volbám, a pouze nenadávají. „Třeba se tyto prvky někdy přenesou i k nám, ale asi je to ještě hudba budoucnosti,“ myslí si Procházka.

Nikdy není pozdě si plnit sportovní sny

Po návratu z Austrálie se sportovec pomalu vrací do klasického režimu. Ten zahrnuje tréninky s cvičenci, i organizační práci v rámci České společnosti pro naturální sport, kterou před lety založil. Dosaženou formu se prý bude snažit udržovat. „Určitě neplánuji hned shozená kila nabrat zpět. Chtěl bych zůstat v dobré kondici,“ ujišťuje Procházka.

Na dotaz, zda má v plánu i nějakou další soutěžní zkušenost, odpovídá opatrně. „Když jsem se vrátil z prvních závodů na Bali, tvrdil jsem, že už soutěžit nebudu. Poté přišlo mistroství v Austrálii. Nyní tedy už tak rezolutní nebudu, a odpovím okřídleným heslem: nikdy neříkej nikdy. Organizátoři zmiňovali, že příští rok se bude mistrovství konat v Dubaji. Pokud vydrží zdraví, možná bych opět vyrazil. Nikdy není pozdě si plnit sportovní sny,“ věří Tomáš Procházka

Nyní má před sebou spoustu pořadatelských plánů. Na příští rok chystá například Mistrovství České republiky v naturální kulturistice v Karlových Varech. Chce ho spojit s oslavou dvacátého výročí založení České společnosti pro naturální sport.

Vrcholem jarní sezony pak bude pořádání ICN Mistrovství Evropy v naturální kulturistice a fitness, které se uskuteční ve dnech 6. a 7. června 2025 v prostorách Laser Show Hall legendárního Boby Centra v Brně. S Tomášem Procházkou se lidé mohou potkat také v sobotu 16. listopadu, kdy se v karlovarském Lidovém domě koná Family Fitness Cup určený pro dětské cvičence.