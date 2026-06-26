Komfort pro Karlovaráky i hosty. Na parkovišti vznikly nové veřejné toalety

„Na konci parkoviště stavíme nové toalety z modulárního systému. Tyto toalety budou otevřené od 1. července. Poplatek bude deset korun. Provozní budova bude od 8:00 do 20:00, sedm dní v týdnu a po dobu festivalu budou otevřeny do 22:00. Jsou to toalety s obsluhou, kompletně moderní, dámy, páni a bezbariérové pro imobilní občany,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).
Stavba toalet vyjde na 4,6 milionu korun bez DPH, přičemž dva miliony z této částky tvoří dotace od Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v lokalitě zapsané na seznam UNESCO.
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Toaletám musela ustoupit část parkoviště. Podle Lukáše Siřínka, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, však není snížení kapacity zásadní. „Ubyla tři, možná čtyři parkovací stání,“ potvrdil.
V této lokalitě město původně počítalo s výstavbou infocentra. Projekt se ovšem nepodařilo zrealizovat.
Betonové monolity, ze kterých jsou postaveny toalety u Alžbětiných lázní, město zbourá ještě před začátkem festivalu. Současnému provozovateli toalet skončí 30. června smlouva. Podle Vaňka zakryje Správa lázeňských parků betonovou podestu a přípojky vody, elektřiny a kanalizace a chodníky dřevěnou konstrukcí, na které bude možné posedět.
Město se poté bude rozhodovat, co s místem bude dál. „Sedátka tam nebudou, zatím nepočítáme s žádným designem, jen se místo důstojně upraví,“ řekl Vaněk.
V letních měsících a především v době konání mezinárodního filmového festivalu (3. až 11. července) budou rozšířeny otevírací doby i ostatních veřejných toalet ve městě.
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Odbor majetku města provozuje toalety v městské tržnici, na Goethově stezce a ve Dvořákových sadech. Ve Vřídelní a Mlýnské kolonádě provozuje další dvoje toalety Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. I zde bude v létě prodloužena otevírací doba toalet.
Poplatky za použití veřejných toalet jsou deset nebo 20 korun. Toalety ve Dvořákových sadech jsou zdarma a během filmového festivalu bude jejich otevírací doba prodloužena do půlnoci.