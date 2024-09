Porcelánka Thun 1794 více prodává doma, chybí jí dlouhodobá stabilita

Výrazné snížení poptávky po výrobcích je to, co v současné době trápí novorolskou porcelánku Thun 1794. Ačkoliv se situace na trhu s energiemi po vypuknutí konfliktu na Ukrajině uklidnila, do dlouhodobé stability, po níž výrobci volají, má současný stav daleko. Přesto finanční ředitel porcelánky Jiří Lauermann věří, že letošní hospodářský výsledek podniku bude o poznání lepší než ten loňský.