Cizinci se porvali na ubytovně kvůli kouření, oba skončili v nemocnici

Nejprve se pohádali kvůli kouření v bytě. Pětadvacetiletému muži totiž vadilo, že jeho o čtrnáct let starší spolubydlící kouří ve společných prostorách, a tak si to s ním šel vyříkat. Pak se ale jejich pře vystupňovala a oba se do sebe pustili pěstmi.



„Muži se navzájem několikrát udeřili pěstí do různých částí těla. Při potyčce vzal 39letý muž ze stolu zřejmě kuchyňský nůž, kterým způsobil 25letému muži několik bodných a řezných ran,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Mladší muž poté z bytu utekl pryč a vyhledal lékařskou pomoc. S vážným zraněním nakonec skončil v plzeňské nemocnici.

„Pacient je hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Plzeň. Je po operaci a jeho zdravotní stav je stabilizovaný,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Také druhý muž musel se zlomenou čelistí vyhledat ošetření v nemocnici v Karlových Varech.

Oba cizinci nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Starší z útočníků skončil ve vazbě, mladší na rozhodnutí soudu teprve čeká. Oběma hrozí desetileté vězení.