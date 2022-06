Bezdomovec ubil jiného k smrti, nechal ho ležet bez pomoci mezi garážemi

Událost se stala v sobotu v proluce mezi dvěma garážemi krátce po 15. hodině. Šestatřicetiletý muž z Lounska se tam nejprve pohádal s o rok mladším mužem. Podle informací iDNES.cz to nebylo poprvé, co se muži dostali do sporu a poprali se.

„Nejdříve ho silně udeřil pěstí do hlavy. Po tomto úderu pětatřicetiletý muž upadl na zem a obviněný ve svém útoku pokračoval. Ležícího a nebránícího se muže opět několikrát udeřil pěstí do horní části těla,“ popsal rvačku krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Útočník brutálně bil druhého muže jen pěstmi, zejména do hlavy, kterou měl napadený po útoku zcela zdevastovanou. Pak ho nechal ležet bez pomoci, přestože byl zraněný muž viditelně ve špatném stavu.

Během několika minut našli kamaráda další bezdomovci, se kterými se u garáží scházel. Hned zavolali záchranku, ale zraněnému muži už nebylo pomoci.

„Případem jsme se začali okamžitě usilovně zabývat. Po několika hodinách jsme šestatřicetiletého muže v Sokolově zadrželi. Ten se následně podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem. Při zadržení byl obviněný muž v těžkém stadiu opilosti,“ uvedl Kopřiva.

Násilník se přiznal ke rvačce, ale odmítá, že by druhého muže zabil. Nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což může skončit ve vězení až na šestnáct let. Soudce muže poslal do vazby.