Přeměna Sokolovska po útlumu těžby má šanci na technickou pomoc od Unie

„Účelem těchto peněz by byla technická pomoc na projekt, který by daný region uskutečnil. My bychom se chtěli prostřednictvím této výzvy zaměřit na případný útlum těžby, to znamená, že budeme muset řešit věci spojené s teplárenstvím a energetikou. Toto by mělo být prakticky obsahem žádosti a my bychom měli získat technickou pomoc na zpracování projektů, na které bychom pak dostali finanční prostředky,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

V České republice jsou přitom uhelné regiony tři, kromě Karlovarského také Moravskoslezský a Ústecký kraj. Ty ale podle hejtmančiných informací o technickou pomoc pravděpodobně žádat nebudou.

„Trochu jsme zaregistrovali tlak, že by bylo dobré, aby se tyto tři regiony přihlásily společně. To ale ani nelze, protože Evropská komise jasně deklarovala, že se tam může přihlásit 42 regionů z Evropské unie, z nich bude vybraných šest,“ doplnila hejtmanka.

O žádosti Karlovarského kraje už jednala například s některými členy vlády.

„Chtěla bych, aby i vláda deklarovala podporu Karlovarskému kraji týkající se přihlášení se do této výzvy, tedy aby byl Karlovarský kraj úspěšný a tuto pomoc získal,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Podle ní není vůbec jisté, že se mezi vybranými regiony objeví některý z České republiky, proto musejí zástupci toho karlovarského udělat pro úspěch maximum.

Předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl před časem uvedl, že lze na projektu restrukturalizace a dekarbonizace Sokolovska ukázat, jak se dají řešit koncentrované problémy tohoto území.

„Díváme se na věc nejen z pohledu těžařů, ale i z pohledu regionu, jehož propad chceme zastavit a situaci zlepšit. Mohli bychom zkrátit dobu, která zbývá do ukončení těžby, ale chceme, aby kraj dostal nejprve potřebnou pomoc, aby měl prostředky na vznik nových pracovních míst a na řešení toho, co nastane,“ předestřel.

Sokolovsku pomůže i plánovaný příchod BMW

Projekt systémové podpory pro uhelné regiony vítají i české nevládní organizace zabývající se životním prostředím. Například Hnutí Duha a Centrum pro dopravu a energetiku považují výzvu Evropské komise za jedinečný podnět k jasné dekarbonizační strategii s konkrétními řešeními pro uhelné regiony. Vyzývají je, aby se přihlásily všechny.

„Evropská unie nabízí i českým uhelným krajům unikátní možnost získat systémovou pomoc s odklonem od uhlí a udržitelným ekonomickým rozvojem. Doufám, že stát, kraje i obce budou o tuto podporu usilovat a držím jim palce, aby to vyšlo,“ uvedl Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha.

Podle Zuzany Vondrové z Centra pro dopravu a energetiku může technická podpora těmto regionům v neodkladném procesu odklonu od uhlí výrazně pomoci. „Jasná a na míru šitá strategie může v regionech nastolit předvídatelné podmínky jak pro investory, tak pro místní samosprávy,“ podotkla.

Konkrétně pro Sokolovsko by novou náplň mohl přinést očekávaný příchod společnosti BMW, která chce na Podkrušnohorské výsypce vybudovat do roku 2022 zkušební centrum pro testování technologií autonomního řízení a vozů s alternativními pohony. Zástupci obcí plán vítají, ale upozorňují, že je zapotřebí ještě více projektů s přidanou hodnotou a moderními technologiemi.