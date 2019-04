Útlum těžby musí kompenzovat nová pracovní místa, zaznělo na konferenci

Útlum těžby uhlí by měl systémově řešit zákon. To byl jeden z požadavků účastníků konference Budoucnost, kterou na sklonku minulého týdne hostil Chodov na Sokolovsku. Urychlení útlumu těžby uhlí v regionu by se za určitých okolností nebránili ani samotní těžaři.