V lese u hranic se mluví o těžbě živce. Nesmysl, chceme tu klid, štve místní

Záměr těžařů otevřít nedaleko od Potůčků v Krušných horách na Karlovarsku lom na živec budí emoce. Proti jsou starostové, místní občané i nejrůznější spolky. Obávají se zásahu do přírody a negativního dopadu nadměrné nákladní dopravy na celou oblast. V současné době je posuzován vliv záměru na životní prostředí, samotná těžba by mohla začít v horizontu sedmi až deseti let.