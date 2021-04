Odběrové místo na letišti ve Varech bude testovat i zájemce o hromadné akce

Na letišti bude testovat společnost Garant-Service Group ve spolupráci s klinickou laboratoří Sang Lab.

Zájemci mohou přijíždět na odběry přímo na označené parkoviště v areálu před terminálem letiště, předtím se ale musejí zaregistrovat na stránkách jedné či druhé společnosti nebo telefonicky na číslech 602 832 126 a 774 092 095. Obě linky jsou v provozu denně od 8 do 20 hodin.



„Odběrové místo bude zatím otevřené jen pro samoplátce, ale společnost Garant-Service Group už jedná se zdravotními pojišťovnami, aby mohlo být i tady testování bezplatné,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Bureš a podotkl, že o testování je mezi lidmi stále velký zájem.



„Do budoucna se navíc absolvování testů stane zřejmě i jednou z podmínek pro vstup na kulturní či sportovní akce a my na to chceme být připraveni, aby nikdo nemusel postávat ve frontách před vstupem na stadion nebo do kina,“ upřesnil šéf laboratoří Lab In David Hepnar.

Epidemie koronaviru je v Karlovarském kraji sice na ústupu, laboratoře přesto evidují v posledních týdnech mírné navýšení zájmu o své služby.

„Stále častěji nám volají firmy, kterým se neosvědčilo organizovat si povinné testování svépomocí. Jde-li o firmy nad třicet zaměstnanců, jezdíme provádět odběry přímo k nim, lidé z menších podniků a provozoven pak docházejí hromadně na některé z našich odběrových míst,“ vysvětlil Hepnar.



Na letišti bude odběrové místo zatím otevřené jen v odpoledních hodinách od pondělí do soboty, výhledově může být podle zájmu jeho provozní doba rozšířena.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o testování mimo budovy letiště a navíc jde o systém drive-in, nehrozí riziko pro případné cestující ani pro návštěvníky letiště. Naopak jsme rádi, že jsme prostor pro navýšení kapacity testování v regionu mohli nabídnout,“ dodal jednatel letiště Jiří Pos.

Celkem už je v Karlovarském kraji v tuto chvíli patnáct odběrových míst a na většinu z nich se dá registrovat ze dne na den, takže zájemci už na test nečekají třeba i týden, jako tomu bylo ještě před měsícem či dvěma.

Aktuálně v kraji denně přibývají jen desítky nově odhalených případů onemocnění covid-19 a tato čísla jsou srovnatelná se začátkem loňského září.

Postupně se také uvolňují lůžka v nemocnicích a většina zařízení v kraji už se pomalu začíná vracet k plánovaným operacím a normálnímu provozu.

Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo 79 204 obyvatel kraje, obě dávky pak 24 416 z nich.

Podle aktuálních informací se mají v pondělí v Karlovarském kraji, v němž je týdenní přírůstek nových případů nákazy pod 100 na 100 tisíc obyvatel, otevřít všechny mateřské školy. Momentálně se to týká ještě kraje Královéhradeckého.