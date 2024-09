Autonomní vozy, bezpilotní systémy. Kraj má našlápnuto do budoucnosti

Radní Karlovarského kraje v těchto dnech schválili memorandum, na jehož základě by se měl celý projekt uskutečnit. Podílet se na něm bude také ministerstvo dopravy, Hospodářská komora České republiky a skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group. Právě ta by měla pro testovací centrum poskytnout pozemky.

„V návaznosti na společné setkání jsme formulovali memorandum, které definuje spolupráci při rozvoji a podpoře bezpilotních systémů u nás v regionu. Je to projekt, který využívá potenciálu Karlovarského kraje, v němž se po útlumu těžby dříve dobývaná území proměňují na místa s vysoce přidanou hodnotou. Věřím, že se jedná o další významný počin, který může výrazně přispět k rozvoji celého regionu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Centrum by podle něj mělo také úzce spolupracovat s Letištěm Karlovy Vary. Společný postup by měl přinést podporu investic do polygonu pro bezpilotní letecké systémy, pro jeho provoz i pro navazující činnost. Pozornost by měla být věnovaná i rozvoji potřebné infrastruktury a rozvoji odborného středního a vysokoškolského vzdělávání.

Strany, které memorandum uzavřou, počítají rovněž s vytvořením legislativních a dalších nezbytných podmínek pro další rozvoj tohoto odvětví v Karlovarském kraji i mimo něj s přesahem do celé Evropské unie. Docházet by mělo i k důležitému transferu znalostí a technologií do průmyslové praxe.

Rozvoji inovací ve využití dronů

Nový testovací polygon pro bezpilotní letecké systémy by měl vyrůst na Sokolovsku na pozemcích vlastněných skupinou Sokolovská uhelná a SUAS Group. Už před časem zde Úřad pro civilní letectví České republiky vytipoval čtyři lokality, ze kterých se vybere ta nejvhodnější pro vznik testovacího polygonu.

„Přínos celého záměru vidíme v jeho samotném zaměření na strojírenství v leteckém průmyslu, který úzce souvisí také se sofistikovanou elektronikou, IT a řídicími systémy. To vše může oslovit budoucí investory v oblasti vývoje, výzkumu a výroby těchto dopravních prostředků budoucnosti. Obdobný projekt se v České republice zatím nerealizoval. Proto věřím, že se nám podaří vzbudit zájem mladých lidí, kteří by chtěli studovat související obory, ale i zájem odborníků, jež by přímo v Karlovarském kraji mohli pracovat na rozvoji inovací ve využití dronů. Přesně tohle náš region v transformaci potřebuje,“ konstatoval předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS Group Pavel Tomek.

„Nebál bych se říct, že se jedná o převratnou aktivitu, která spojuje moderní technologie s unikátními možnostmi regionu. Věřím, že vedle absolventů středních a vysokých škol, které by mohly v regionu vzniknout, k nám přivede také nové odborníky. A to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Protože každý perspektivní obor, který disponuje vysokou přidanou hodnotou, takové lidi velmi láká. Pokud se projekt povede dotáhnout do konce, bude to pro náš kraj významná příležitost, jak se posunout směrem k prosperitě a atraktivitě nejen s ohledem na přírodní krásy a lázeňství, ale i v oblastech, které zatím tady úplně tradiční nejsou,“ dodal předseda představenstva krajské hospodářské komory Tomáš Linda.