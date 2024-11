Těhotenství vyčerpává jako vrcholový sport, neodkládejte ho, radí lektorka

Proto se snaží pomáhat. Ženy provází v těhotenství, v péči o zdraví, je jim oporou při seberozvoji. Na cestě k zázraku zrození se totiž podle ní počítá vše, každá drobnost.

„My ženy máme omezený čas, kdy můžeme počít a donosit miminko. Nic nám neumožňuje posunout svůj reprodukční věk. Proto svým klientkám vždy říkám, ať rodičovství zbytečně neodkládají. Pokud mají partnera a zázemí, je lepší mateřství zvážit v mladším věku nežli později. Nečekat na dokonalost. Vždy můžete mít větší auto, lepší plat, dražší dovolené… Dítě ale můžete počít jen v určitém životním období,“ říká Lerch Davídková.

Těhotenství je podle ní srovnatelné s vrcholovým sportem. I proto doporučuje, aby si ho žena naplánovala na dobu, kdy je její tělo ještě v dobré kondici. Upozorňuje také, že na rozdíl od mužů jsou na tom ženy s plodností hůř.

„Uvádí se, že jsou nejplodnější do svých 35. narozenin. Pak kvalita vajíček klesá a mohou se objevit potíže s otěhotněním. Naopak muž může mít kvalitní a rychlé spermie i po padesátce. Pokud tedy žije zdravým životním stylem,“ vysvětluje Tereza Lerch Davídková.

Přesto však spousta párů rodičovství odsouvá. Důvodem může být to, že životní náklady se stále zvyšují. Lidé mají navíc spoustu možností, jak trávit volný čas. Chtějí si užívat, cestovat. Často se stává, že ženy začínají plánovat děti až ke čtyřicítce. A to může být problém.

Překonat potíže jim Tereza Lerch Davídková pomáhá ve svém studiu Zdraví ženy. „Ladím organismus pomocí harmonizačních masáží. Prací s pánevním dnem zase pomáhám podpořit zdravou bioenergetiku pánve, která je v léčbě neplodnosti podpůrná,“ vysvětluje.

Na úrovni emoční se zaměřuje na možné podvědomé bloky, které by mohly negativně ovlivnit úspěšnost početí. Ať už přirozenou, nebo umělou cestou. Léčbu neplodnosti skvěle doplňuje také harmonizace energetických center.

Porodní asistentka Tereza Lerch Davídková pomáhá ženám s početím a provází je těhotenstvím. (26. listopadu 2024)

„Je důležité pečovat o všechny tři roviny, tedy fyzickou, emoční i energetickou. Jsem toho názoru, že tento přístup může léčbu neplodnosti zásadně ovlivnit,“ vysvětluje a dodává, že pokud mají páry problém s početím, vyšetření u specialistů by neměly odkládat.

„Fyzická rovina je základ. Pokud nefunguje, pak nepomohu ani já tou energetickou. Všechny ženy i muže, kteří řeší neplodnost, proto posílám na kliniku,“ ujistila.

Omezit alkohol, hýbat se a spát

Právě nyní je možné až do konce listopadu podstoupit zdarma vyšetření plodnosti na pracovištích kliniky Pronatal. A to i preventivně, aby se pár vyhnul pozdějším problémům s neplodností. „Klinika reprodukční medicíny s vlastní genetickou laboratoří má své sídlo v v budově hned vedle Karlovarské krajské nemocnice,“ nabádá.

Párům, které se snaží o početí, rovněž dává několik doporučení. Především omezit alkohol, zařadit pravidelná cvičení a dopřávat si dostatek spánku. Vhodné jsou i doplňky stravy a vitamíny. Například kyselina listová, vitamín B12 a další. Především však je důležité nestresovat se a myslet pozitivně.

„Člověk by neměl nikdy podceňovat svou mysl. Když si budu říkat, že to nepůjde, pak to tak opravdu bude. Dobré psychické nastavení je základ všeho,“ dodává porodní asistentka Tereza Lerch Davídková.