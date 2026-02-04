Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, na vině je porucha v elektrárně

Autor:
  12:15aktualizováno  12:18
Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc domácností. Závadu chce společnost vyřešit do čtvrtečního dopoledne.

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Přerušení dodávek tepla a teplé vody se týká domácností napojených na centrální zásobování v Sokolově, Habartově, Bukovanech, Citicích a Březové u Sokolova.

Elektrárna Tisová okamžitě zprovoznila plynovou kotelnu, aby udržela dodávky pro Nemocnici Sokolov, sociální zařízení a pro školy.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

„Snažíme se na situaci reagovat co nejrychleji a závadu v krátkém čase odstranit. Naším hlavním úkolem je zabezpečit teplo a teplou vodu do nemocnice a do škol. Lidé pocítí ochlazení topného systému dnes v odpoledních hodinách,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Společnost předpokládá, že se dodávky podaří obnovit do čtvrtečního dopoledne. „Všem lidem na Sokolovsku se velmi omlouváme za tento stav, který nebylo možné předpokládat,“ doplnila mluvčí.

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP pravidelně nechává provádět preventivní údržbu a opravy uhelných zdrojů i přesto, že jde o postupně dosluhující zařízení. Další investice pak skupina připravuje do nových nízkoemisních zdrojů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, na vině je porucha v elektrárně

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:18

Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Hořící trosky letadla představovala zapálená auta.

Nový obor Požární ochrana chystá na příští rok Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji nabídne vzdělávání budoucím profesionálním hasičům. Čtyřletý studijní obor...

4. února 2026  9:52

Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Chebská galerie fotografie G4 změnila vedení. Poté, co její zakladatel a dlouholetý ředitel Zbyněk Illek rezignoval, stojí nově v čele instituce Alice Šmídová. Ta v pondělí od Zbyňka Illka symbolicky...

3. února 2026  16:15

Zásah policistů a hasičů kvůli nálezu sypké látky ve škole. Mluví se o kratomu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Nález podezřelé zelené látky na záchodcích Základní školy jazyků Karlovy Vary odstartoval v úterý před půl jedenáctou akci policie a hasičů. Látku podle informací redakce iDNES.cz na toaletách...

3. února 2026  14:20

Dej peníze, nebo něco jiného! Muž vystartoval na skupinku s nožem v ruce

Ilustrační snímek

Z loupeže se bude zodpovídat jedenačtyřicetiletý muž ze Sokolovska. V Chodově se pokusil násilím získat peníze od třiadvacetileté oběti. Nakonec sice jenom prořízl bundu napadeného muže, i tak mu ale...

3. února 2026

Proti obchodníkům s chudobou. Aš skupuje domy, aby z nich nevznikly ubytovny

Město Aš koupilo od Karlovarského kraje ubytovnu v Nedbalově ulici a nechalo ji...

Zabránit vzniku dalších ubytoven, kam by mohli obchodníci s chudobou stěhovat sociálně slabé a problémové nájemníky. To je důvod, proč Aš pokračuje v odkupu nemovitostí, z nichž by bylo snadné...

2. února 2026  15:30

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

2. února 2026  12:46

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  8:55,  aktualizováno  9:42

Učí děti, ne předměty. NEOnová škola v Aši vzdělává po britském vzoru

Martina Mariana Štadlmajerová, ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské...

Tak trochu jiná škola funguje už třetí rok v Aši. Důraz tamní učitelé dávají na propojené učení. Jak říká ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské NEOnové školy Martina Mariana Štadlmajerová,...

1. února 2026  9:45

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:35

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...

30. ledna 2026  12:49

Chebští drážní hasiči mají novou základnu. Podívejte se do areálu

V garážích nové základny drážních hasičů v Chebu parkuje 14 zásahových vozidel.

Novou, plně vybavenou základnu včetně zázemí k trénování nebezpečných zásahů mají od čtvrtka k dispozici drážní hasiči v Chebu. Stavba trvala dva roky, náklady dosáhly téměř čtvrt miliardy korun....

30. ledna 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.