Domovy na Sokolovsku jsou dál bez tepla, oprava elektrárenských kotlů se protáhne

Autor:
  11:03aktualizováno  11:23
Výpadek dodávek tepla z Elektrárny Tisová, který začal ve středu, potrvá nejméně do čtvrtečního večera. Poškození kotlů je horší, než se čekalo. Sokolovská uhelná kvůli tomu posunula na 21. hodinu předpokládaný termín obnovení dodávek tepla a teplé vody do asi 12 tisíc domácností, které výpadek postihl. Poškození kotlů si vyžádá náročnější způsob opravy.

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„V noci na čtvrtek zaměstnanci elektrárny kotle intenzivně chladili, aby mohli co nejdříve začít s opravami. Oproti předpokladům bylo zjištěno poškození, které si vyžádá náročnější postup prací,“ uvedla mluvčí společnosti Jana Pavlíková.

Ačkoliv se veškeré opravy snaží odborníci co nejvíce urychlit, termín obnovení dodávek se posouvá z původně avizovaného čtvrtečního dopoledne na večerní hodiny. „První obnovené dodávky tepla půjdou postupně do jednotlivých větví systému,“ řekla mluvčí.

První kotel by podle ní mohl být zprovozněný ve čtvrtek večer, druhý zřejmě v pátek. Výpadek postihl asi 12 tisíc odběratelů. Elektrárna díky náhradnímu plynovému kotli zásobuje teplem alespoň sokolovskou nemocnici, domov pro seniory a některé školy.

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno

Elektrárna Tisová zásobuje teplem nejen Sokolov, ale také Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Dodavatel předpokládá, že se lidé opět zahřejí kolem 21. hodiny.

V době poruchy kotle zajistila Sokolovská uhelná dodávky tepla a teplé vody do Nemocnice Sokolov, nepřerušenou dodávku tepla má ISŠTE Sokolov, živnostenská škola a gymnázium.

V základních školách ředitelé vyhlásili pro starší žáky volno, děti z přípravek, prvních, druhých a třetích tříd do školy přišly, i když jen v mizivém počtu. Například v Základní škole Pionýrů jich bylo 20 ze zhruba stovky.

V bytech v Sokolově klesla přes noc teplota zhruba o dva až tři stupně Celsia. Lidé se musejí obejít bez teplé vody.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

„V první okamžik bylo potřeba zastavit všechny výměníky, aby nedošlo k poklesu tlaku na hlavním přivaděči, což se zadařilo. Poté na Tisové spustili plynový kotel, samozřejmě primárně pro zásobování sokolovské nemocnice. To znamená, že do Sokolova proudí nějaké, byť omezené množství páry,“ uvedl sokolovský radní a jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš. Městská společnost dodává teplo pro obyvatele města a odebírá teplo z Tisové.

Výpadek v Elektrárně Tisová druhotně zasáhl i provoz v chemičce Synthomer v Sokolově. Výkyvy napětí v elektrické síti způsobily ve středu 4. února večer výpadek výrobních jednotek v jednom z provozů.

„Ve výrobně způsobil tento externí výpadek rovněž přerušení produkce páry. V současné době také není možné využít záložních dodávek tepla z elektrárny ETI Tisová. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni omezit vytápění budov v areálu firmy,“ sdělila mluvčí chemičky Martina Poštová. Obnovení výroby a zajištění dodávek tepla do budov ve svém areálu firma očekává dnes.

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

ilustrační snímek

Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický...

4. února 2026  13:32,  aktualizováno  16:21

Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Hořící trosky letadla představovala zapálená auta.

Nový obor Požární ochrana chystá na příští rok Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji nabídne vzdělávání budoucím profesionálním hasičům. Čtyřletý studijní obor...

4. února 2026  9:52

Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Chebská galerie fotografie G4 změnila vedení. Poté, co její zakladatel a dlouholetý ředitel Zbyněk Illek rezignoval, stojí nově v čele instituce Alice Šmídová. Ta v pondělí od Zbyňka Illka symbolicky...

3. února 2026  16:15

Zásah policistů a hasičů kvůli nálezu sypké látky ve škole. Mluví se o kratomu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Nález podezřelé zelené látky na záchodcích Základní školy jazyků Karlovy Vary odstartoval v úterý před půl jedenáctou akci policie a hasičů. Látku podle informací redakce iDNES.cz na toaletách...

3. února 2026  14:20

Dej peníze, nebo něco jiného! Muž vystartoval na skupinku s nožem v ruce

Ilustrační snímek

Z loupeže se bude zodpovídat jedenačtyřicetiletý muž ze Sokolovska. V Chodově se pokusil násilím získat peníze od třiadvacetileté oběti. Nakonec sice jenom prořízl bundu napadeného muže, i tak mu ale...

3. února 2026

Proti obchodníkům s chudobou. Aš skupuje domy, aby z nich nevznikly ubytovny

Město Aš koupilo od Karlovarského kraje ubytovnu v Nedbalově ulici a nechalo ji...

Zabránit vzniku dalších ubytoven, kam by mohli obchodníci s chudobou stěhovat sociálně slabé a problémové nájemníky. To je důvod, proč Aš pokračuje v odkupu nemovitostí, z nichž by bylo snadné...

2. února 2026  15:30

2. února 2026  12:46

Učí děti, ne předměty. NEOnová škola v Aši vzdělává po britském vzoru

Martina Mariana Štadlmajerová, ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské...

Tak trochu jiná škola funguje už třetí rok v Aši. Důraz tamní učitelé dávají na propojené učení. Jak říká ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské NEOnové školy Martina Mariana Štadlmajerová,...

1. února 2026  9:45

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:35

