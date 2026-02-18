Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

Petr Kozohorský
  10:06
Na více než 60 milionů korun se vyšplhal dluh Chodova na Karlovarsku vůči dodavateli tepla a teplé vody. Důvodem je vleklý spor chodovské radnice se společností Marservis, která si neoprávněně činí nároky na rozvody ve městě. I když Nejvyšší správní soud na počátku února rozhodl, že firma pozbyla licence, návrat majetku městu je zatím v nedohlednu.
Spor chodovské radnice se společností Marservis ohledně rozvodů tepla ve městě se táhne už od devadesátých let.

„Ten řetězec se dá popsat jednoduše. Sokolovská uhelná vyrobí teplo a prostřednictvím SUAS Teplárenské jej dodá Teplu Chodov. Odtud jde teplo rozvody, již nyní prokazatelně neoprávněně, provozovanými Marservisem k lidem. Ti zaplatí, ale peníze končí u Marservisu, dál se z velké části nedostanou,“ vysvětlil podstatu problému Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Městská společnost Teplo Chodov, která je nyní jediným oficiálním partnerem dodavatele, tak nemá jak zaplatit za dodávky tepla SUAS Teplárenské.

„Aktuálně jde o více než 60 milionů korun. Je otázkou, zda a kdy vůbec společnost Marservis rozvodné tepelné zařízení předá a vybrané peníze od občanů za dodávky tepla zaplatí,“ pokračoval Tomek.

Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Na řešení situace nyní dodavatel spolupracuje s chodovskou radnicí. „Musím ocenit úsilí ze strany radnice i organizace Teplo Chodov o řešení celé kauzy. Stávající stav je ale pro nás i pro město dlouhodobě neudržitelný,“ doplnil předseda dozorčí rady.

Starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní) se kvůli řešení vleklé kauzy dopisem obrátil i na premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Naše dlouhotrvající bezmoc už musí skončit. Proto jsem nastínil premiérovi situaci s důrazem na to, že se obyvatelé města ocitli v roli rukojmích, kteří se fakticky nemohou účinně bránit, protože jim Marservis už jednou přerušil dodávky tepla,“ komentoval tento krok starosta.

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Marservis podle jeho vyjádření nadále ovládá systém tepelného hospodářství, nezákonně nakládá s majetkem města, neoprávněně inkasuje milionové zálohy od obyvatel i firem a současně dluží za odebrané teplo. Škody, které kvůli tomuto přístupu město utrpělo, jsou přitom podle Pizingera daleko vyšší, než zmiňovaný šedesátimilionový dluh.

„Městu Chodov již dnes vznikly škody odhadované na přibližně půl miliardy korun a tato částka se nadále zvyšuje. Požádal jsem pana premiéra, zda by případu mohl věnovat osobní pozornost. Jde nám o to, aby se majetek vrátil jeho právoplatnému vlastníkovi, tedy městu, a řešení bylo v souladu se zákonem i zájmy občanů,“ vysvětlil Pizinger.

Letitý spor o teplo v Chodově nebere konce. Lidé sepsali petici, chtějí řešení

Počátek sporu o vlastnictví tepelného hospodářství v Chodově spadá do roku 1993, kdy Marservis uzavřel s městem smlouvu, která byla následně soudem označena jako neplatná od samého počátku. Na spor navazovaly další, týkající se licence k provozování rozvodů tepla ve městě.

V posledních týdnech však soud definitivně rozhodl v obou případech v neprospěch společnosti Marservis. Přes tato rozhodnutí ale kauza neuhrazených dodávek a neoprávněně zadržovaných peněz zjevně nekončí a riziko narůstajícího dluhu společnosti Teplo Chodov vůči SUAS Teplárenské se prohlubuje.

Podle Pavla Tomka zůstává Sokolovská uhelná stabilním partnerem pro výrobu tepla v regionu, což podtrhuje i schopnost dlouhodobě nést bez celkové úhrady veškeré náklady na výrobu tepla. „Není ale únosné, aby společnost jako výrobce nesla veškeré náklady s rizikem, že je nikdy nedostane zaplacené,“ dodal Tomek.

