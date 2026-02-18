Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

„Ten řetězec se dá popsat jednoduše. Sokolovská uhelná vyrobí teplo a prostřednictvím SUAS Teplárenské jej dodá Teplu Chodov. Odtud jde teplo rozvody, již nyní prokazatelně neoprávněně, provozovanými Marservisem k lidem. Ti zaplatí, ale peníze končí u Marservisu, dál se z velké části nedostanou,“ vysvětlil podstatu problému Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.
Městská společnost Teplo Chodov, která je nyní jediným oficiálním partnerem dodavatele, tak nemá jak zaplatit za dodávky tepla SUAS Teplárenské.
„Aktuálně jde o více než 60 milionů korun. Je otázkou, zda a kdy vůbec společnost Marservis rozvodné tepelné zařízení předá a vybrané peníze od občanů za dodávky tepla zaplatí,“ pokračoval Tomek.
Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří
Na řešení situace nyní dodavatel spolupracuje s chodovskou radnicí. „Musím ocenit úsilí ze strany radnice i organizace Teplo Chodov o řešení celé kauzy. Stávající stav je ale pro nás i pro město dlouhodobě neudržitelný,“ doplnil předseda dozorčí rady.
Starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní) se kvůli řešení vleklé kauzy dopisem obrátil i na premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Naše dlouhotrvající bezmoc už musí skončit. Proto jsem nastínil premiérovi situaci s důrazem na to, že se obyvatelé města ocitli v roli rukojmích, kteří se fakticky nemohou účinně bránit, protože jim Marservis už jednou přerušil dodávky tepla,“ komentoval tento krok starosta.
Marservis podle jeho vyjádření nadále ovládá systém tepelného hospodářství, nezákonně nakládá s majetkem města, neoprávněně inkasuje milionové zálohy od obyvatel i firem a současně dluží za odebrané teplo. Škody, které kvůli tomuto přístupu město utrpělo, jsou přitom podle Pizingera daleko vyšší, než zmiňovaný šedesátimilionový dluh.
„Městu Chodov již dnes vznikly škody odhadované na přibližně půl miliardy korun a tato částka se nadále zvyšuje. Požádal jsem pana premiéra, zda by případu mohl věnovat osobní pozornost. Jde nám o to, aby se majetek vrátil jeho právoplatnému vlastníkovi, tedy městu, a řešení bylo v souladu se zákonem i zájmy občanů,“ vysvětlil Pizinger.
Letitý spor o teplo v Chodově nebere konce. Lidé sepsali petici, chtějí řešení
Počátek sporu o vlastnictví tepelného hospodářství v Chodově spadá do roku 1993, kdy Marservis uzavřel s městem smlouvu, která byla následně soudem označena jako neplatná od samého počátku. Na spor navazovaly další, týkající se licence k provozování rozvodů tepla ve městě.
V posledních týdnech však soud definitivně rozhodl v obou případech v neprospěch společnosti Marservis. Přes tato rozhodnutí ale kauza neuhrazených dodávek a neoprávněně zadržovaných peněz zjevně nekončí a riziko narůstajícího dluhu společnosti Teplo Chodov vůči SUAS Teplárenské se prohlubuje.
Podle Pavla Tomka zůstává Sokolovská uhelná stabilním partnerem pro výrobu tepla v regionu, což podtrhuje i schopnost dlouhodobě nést bez celkové úhrady veškeré náklady na výrobu tepla. „Není ale únosné, aby společnost jako výrobce nesla veškeré náklady s rizikem, že je nikdy nedostane zaplacené,“ dodal Tomek.