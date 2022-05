Záchranka piluje systém telemedicíny, Vary a Ostrov ji vyzkouší v praxi

„Systém, jehož testování spustíme v nejbližší době, má za úkol v reálném čase a špičkové kvalitě propojit záchranáře na místě zásahu a lékaře,“ konstatoval mluvčí záchranky Radek Hes.

Samotná aplikace Medtext je komunikačním kanálem, který by se v jednoduchosti dal přirovnat k běžně užívanému WhatsAppu. „Samozřejmě s daleko lepší úrovní zabezpečení,“ zdůraznil Václav Kučera, vedoucí IT oddělení krajské záchranky.

Testovací provoz by podle něj měl v Ostrově a Karlových Varech začít už na konci tohoto měsíce.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje se využitím telemedicíny v přednemocniční neodkladné péči zabývá už několik let. Podle jejího ředitele Jiřího Smetany je to reakce na nedostatek lékařů.

„V žádném případě ale nejde o jejich náhradu. Stejně jako to není supervize posádek zdravotníků a záchranářů. Svého času jsme kvůli nedostatku lékařů zavedli systém randezvous, tedy že sanitkou vyjíždí posádka zdravotních záchranářů a osobním vozem za nimi míří lékař. Tento systém se osvědčil,“ vysvětlil ředitel záchranky v nedávném rozhovoru.

K pacientům virtuálně

Podle statistik záchranky jezdí lékař k přibližně 17 procentům pacientů. Zbylou část výjezdů zajišťují výjezdové skupiny záchranářů bez lékaře. Snahou záchranky tak je dostat jej alespoň virtuálně k většímu počtu pacientů, a to prostřednictvím videohovorů nebo pomocí přenosu měřených hodnot vitálních funkcí pacienta z místa zásahu k lékaři ve vzdáleném bodě.

V současné době audio a videokonzultace fungují mezi operačním střediskem linky 155 a laickými záchranáři pomocí aplikace Záchranka. Ta umožňuje operátorkám jednak lokalizovat volajícího ve chvíli, kdy nedokáže přesně určit svou polohu, ale také zajistit přímo z místa videohovor. Operátorka tak může mít přehled o dění na místě a může cíleně poradit volajícímu s poskytováním první pomocí.

Tento audiovizuální záznam může být zároveň přenášen členům výjezdové skupiny, která je vyslána na místo události, takže záchranáři nebo lékař mohou na svých tabletech sledovat komunikaci volajícího s operátorkou po celou dobu jízdy na místo. Aplikaci Záchranka spustila záchranná služba do ostrého provozu jako první v republice.

Cíle jsou však daleko ambicióznější. Cílem je zajistit komunikaci mezi posádkami sanitek a lékaři v reálném čase a ve vysoké kvalitě.

Dalším krokem je podle Jiřího Smetany doplnit systém o dálkový přenos dat z lékařských přístrojů.

„Naše záchranka je ve využívání moderních technologií na velmi vysoké úrovni a svědčí o tom i schopnost testování nových aplikací a jejich okamžité zavedení do praxe. Všechny tyto technologie jsou samozřejmě náročné na kvalitní, spolehlivý a rychlý přenos velkého množství dat. Tomu by měly plně vyhovovat nově budované 5G sítě. A kraj samozřejmě nadále počítá s průběžnou modernizací IT prvků zdravotnické záchranné služby,“ komentoval snahy o zlepšení kvality přednemocniční péče hejtman kraje Petr Kulhánek.