Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně pečlivému restaurátorskému procesu, vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kúře se vrátily zpět na Bečov, kde pro kolekci 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun.
Za restaurování vín zaplatil Národní památkový ústav 170 tisíc korun. Původní obsah vinaři pečlivě zanalyzovali, víno pak doplnili. Z osmi lahví se jich do Bečova vrátilo sedm plných a pak ještě několik malých lahviček pro případ vysychání vína.
„Historicky poprvé a za přítomnosti potomků vévodského rodu Beaufort-Spontin může veřejnost spatřit jednu z nejcennějších a pravděpodobně i nejdražších dochovaných zámeckých kolekcí vín na světě. Představuje mimořádně vzácné svědectví aristokratické kultury. Její hodnota je nejen kulturní a historická, ale i světově sběratelská. Propojuje světové vinařství, historický odkaz evropské šlechty a české kulturní dědictví,“ uvedl kastelán Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Wizovský.
Připomněl, že ve snaze o záchranu nejohroženějších vín měla správa památky štěstí i smůlu zároveň. Štěstí spočívalo v tom, že francouzské vinařství Château d’Yquem, ze kterého nejcennější vína pocházejí, stále existuje a produkuje mezinárodně uznávané exkluzivní víno.
Smůla byla, že právě toto vinařství se před deseti lety stalo obětí úspěšného pokusu o podvrh vín a rozhodlo se, z důvodu vlastního přežití, přerušit službu rekorkace a vystavování certifikátů u starých vín ze své produkce.
Trvalo deset let, než se podařilo prolomit hradbu mlčení starobylého vinařství a navázat spolupráci, která vedla k záchraně vín z konce 19. století. Cesta byla trnitá. Nepomohly písemné přímluvy původních vlastníků Bečova, vévodského rodu Beaufort-Spontin, ani intervence Českého kulturního centra v Paříži, českých zastupitelských úřadů, europoslanců či honorárního konzula v Bordeaux.
Teprve Jindřichu Krauszovi, řediteli Grandhotelu Pupp, se podařilo téměř nemožné. „Během tří dnů zprostředkoval důležitý osobní kontakt a pak se konečně ledy hnuly,“ zavzpomínal kastelán Wizovský s tím, že osobní záruku poskytl také Ján Kotúč, generální manažer společnosti Moët Hennessy, který stoletá vína do Francie osobně doprovodil.
Po roce příprav se vloni v září uskutečnil utajovaný transport. Ve speciálních boxech putovalo osm lahví do malé francouzské obce Sauternes, kde vinařství Château d’Yquem sídlí. „A francouzští experti potvrdili, že vína jsou pravá a skutečně i tohoto vinařství pocházejí,“ doplnila správkyně bečovského depozitáře Kateřina Nývltová.
„Cítím dojetí, že jsem mohl zažít okamžik, kdy se výjimečné víno vrátilo ke svým kořenům v Château d’Yquem. Je skvělé vidět tyto lahve pečlivě ukryté vedle pokladů velké morální a historické hodnoty pro Českou republiku, je to pro naše víno nádherná pocta,“ konstatoval Toni El Khawand, sklepmistr Château d’Yquem.
Ve sklepích opraveného Pluhovského paláce vniká v souvislosti s tekutým pokladem nová interaktivní expozice. Její koncept spoluvytváří Fakulta designu Ladislava Sutnara. První etapa je hotová, pro dokončení ale chybějí peníze. Správa zámku proto otevřela transparentní účet na jeho podporu. Každý se tak může stát součástí zrodu nové expozice.
Kolekce archivních vín byla vytvořena rodinou Beaufort-Spontin, která vlastnila areál dnešního hradu a zámku v Bečově nad Teplou od roku 1813 do konce druhé světové války. Sbírka nevznikla s ambicí lahve archivovat. Vína byla určena po jisté době ke stolování.
Na konci druhé světové války majitelé lahve ukryli spolu s významnou románskou památkou, relikviářem sv. Maura, pod podlahu hradní kaple. Pro vše se chtěli po čase vrátit. Vzhledem k politické situaci v Československu v druhé polovině 20. století se však ukryté poklady podařilo objevit až v osmdesátých letech minulého století. Od té doby byly láhve uloženy v areálu Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.