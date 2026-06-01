Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Jitka Dolanská
  16:04
Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů extrémně vzácná kolekce osmi lahví vín ročníků 1892 a 1896 pocházejících z ikonického vinařství Château d’Yquem.

Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně pečlivému restaurátorskému procesu, vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kúře se vrátily zpět na Bečov, kde pro kolekci 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun.

Za restaurování vín zaplatil Národní památkový ústav 170 tisíc korun. Původní obsah vinaři pečlivě zanalyzovali, víno pak doplnili. Z osmi lahví se jich do Bečova vrátilo sedm plných a pak ještě několik malých lahviček pro případ vysychání vína.

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly péče ve francouzském vinařství Château d’Yquem. Na snímku Roman Vaněk
Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly péče ve francouzském vinařství Château d’Yquem.
Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly péče ve francouzském vinařství Château d’Yquem.
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou.
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou.
18 fotografií

„Historicky poprvé a za přítomnosti potomků vévodského rodu Beaufort-Spontin může veřejnost spatřit jednu z nejcennějších a pravděpodobně i nejdražších dochovaných zámeckých kolekcí vín na světě. Představuje mimořádně vzácné svědectví aristokratické kultury. Její hodnota je nejen kulturní a historická, ale i světově sběratelská. Propojuje světové vinařství, historický odkaz evropské šlechty a české kulturní dědictví,“ uvedl kastelán Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Wizovský.

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Připomněl, že ve snaze o záchranu nejohroženějších vín měla správa památky štěstí i smůlu zároveň. Štěstí spočívalo v tom, že francouzské vinařství Château d’Yquem, ze kterého nejcennější vína pocházejí, stále existuje a produkuje mezinárodně uznávané exkluzivní víno.

Smůla byla, že právě toto vinařství se před deseti lety stalo obětí úspěšného pokusu o podvrh vín a rozhodlo se, z důvodu vlastního přežití, přerušit službu rekorkace a vystavování certifikátů u starých vín ze své produkce.

Trvalo deset let, než se podařilo prolomit hradbu mlčení starobylého vinařství a navázat spolupráci, která vedla k záchraně vín z konce 19. století. Cesta byla trnitá. Nepomohly písemné přímluvy původních vlastníků Bečova, vévodského rodu Beaufort-Spontin, ani intervence Českého kulturního centra v Paříži, českých zastupitelských úřadů, europoslanců či honorárního konzula v Bordeaux.

Teprve Jindřichu Krauszovi, řediteli Grandhotelu Pupp, se podařilo téměř nemožné. „Během tří dnů zprostředkoval důležitý osobní kontakt a pak se konečně ledy hnuly,“ zavzpomínal kastelán Wizovský s tím, že osobní záruku poskytl také Ján Kotúč, generální manažer společnosti Moët Hennessy, který stoletá vína do Francie osobně doprovodil.

Po roce příprav se vloni v září uskutečnil utajovaný transport. Ve speciálních boxech putovalo osm lahví do malé francouzské obce Sauternes, kde vinařství Château d’Yquem sídlí. „A francouzští experti potvrdili, že vína jsou pravá a skutečně i tohoto vinařství pocházejí,“ doplnila správkyně bečovského depozitáře Kateřina Nývltová.

Musí dostat sto ze sta. Tekutý bečovský poklad čeká ve Francii náročný test

„Cítím dojetí, že jsem mohl zažít okamžik, kdy se výjimečné víno vrátilo ke svým kořenům v Château d’Yquem. Je skvělé vidět tyto lahve pečlivě ukryté vedle pokladů velké morální a historické hodnoty pro Českou republiku, je to pro naše víno nádherná pocta,“ konstatoval Toni El Khawand, sklepmistr Château d’Yquem.

Ve sklepích opraveného Pluhovského paláce vniká v souvislosti s tekutým pokladem nová interaktivní expozice. Její koncept spoluvytváří Fakulta designu Ladislava Sutnara. První etapa je hotová, pro dokončení ale chybějí peníze. Správa zámku proto otevřela transparentní účet na jeho podporu. Každý se tak může stát součástí zrodu nové expozice.

Nejen relikviář. Šlechta za války ukryla na českých zámcích poklady i mumii

Kolekce archivních vín byla vytvořena rodinou Beaufort-Spontin, která vlastnila areál dnešního hradu a zámku v Bečově nad Teplou od roku 1813 do konce druhé světové války. Sbírka nevznikla s ambicí lahve archivovat. Vína byla určena po jisté době ke stolování.

Na konci druhé světové války majitelé lahve ukryli spolu s významnou románskou památkou, relikviářem sv. Maura, pod podlahu hradní kaple. Pro vše se chtěli po čase vrátit. Vzhledem k politické situaci v Československu v druhé polovině 20. století se však ukryté poklady podařilo objevit až v osmdesátých letech minulého století. Od té doby byly láhve uloženy v areálu Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

1. června 2026  16:04

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

1. června 2026  12:56

Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu

Zchátralá budova v centru Hranic na Ašsku se změnila ve výstavní prostor města.

Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...

1. června 2026  9:50

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:10

170 let sladkého potěšení. Oplatky z Mariánských Lázní slaví výročí

Lázeňské oplatky z Mariánských Lázní slaví 170 let.

Dvě tenké kulaté oplatky spojené náplní a zapečené ve speciálních formách. Tak vypadá dobrota, která už řadu let neodmyslitelně patří k lázeňským městům na západě Čech. Tradiční lázeňské oplatky...

30. května 2026  9:20

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna...

29. května 2026  9:56,  aktualizováno  14:41

Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna

Pohled na teploměr nebyl v pátek ráno v Krušných horách příjemný.

Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...

29. května 2026  11:56

Nová poliklinika za desítky milionů lékaře neláká, zájem o ordinace je malý

Ilustrační foto

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče....

29. května 2026  11:35

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:48

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:20

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.