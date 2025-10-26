Virtuální realita otevírá studentům možnost vyzkoušet si mnohá povolání

Jitka Dolanská
  9:29
Stát se na chvíli policistou či lékařem? Díky virtuální realitě žádný problém. Žáci základních a středních škol v Karlovarském kraji si budou moct od listopadu prostřednictvím interaktivního zážitku vyzkoušet celkem třicet různých profesí.
Díky moderním technologiím mají studenti možnost „osahat“ si různé profese. | foto: Archiv KIC KK

Projekt Krajského inovačního centra Karlovarského kraje s názvem VR Profilab umožňuje studentům na vlastní kůži zakusit denní rutinu vybraných povolání, a to díky 3D brýlím. Tým centra aktuálně dotáčí deset dalších filmů z vybraných pracovních prostředí.

„Tento inovativní přístup umožňuje studentům nahlédnout do reálných pracovišť a vidět klíčové činnosti vybraných profesí se zorným polem 360 stupňů,“ popisuje ředitel centra Vlastimil Veselý projekt, jehož hlavním posláním je přiblížit žákům svět práce moderním a srozumitelným způsobem.

Tradiční lázně netradičně a nově. Při léčbě se zkouší virtuální realita

„Protože se setkáváme s velikým ohlasem, náš tým neustále rozšiřuje nabídku o další zaměstnání, se kterými se žáci touto cestou mohou seznámit. Studenti se tak od listopadu budou moci na chvíli stát nově třeba i automechanikem, skladníkem, zámečníkem, ale také třeba lékařem, zubařem, policistou a nebo fotografem,“ upřesňuje s tím, že po letních prázdninách odstartovala nová vlna workshopů, které se budou konat v průběhu celého školního roku.

V září se uskutečnily první čtyři na základních školách v Ostrově a Mariánských Lázních. Zájem je obrovský. Termíny jsou plné až do konce roku. Dalších patnáct workshopů se tak bude konat na základních školách v Karlových Varech, Nové Roli, Perninku, Sokolově, Březové nebo Dalovicích a dále pak na Střední škole živnostenské v Sokolově nebo Integrované střední škole Cheb. „Žáci se často na našich workshopech s tímto typem technologie setkávají poprvé. Drtivá většina z nich odchází nadšena,“ dodává ředitel Veselý.

Virtuální realita se tak pro děti stává průvodcem, který jim usnadňuje nalézt povolání svých snů. „Projekt VR Profilab představuje moderní a velmi praktický nástroj kariérního poradenství, který posouvá vzdělávání v našem regionu o krok dál,“ zdůrazňuje náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

„Díky využití virtuální reality mohou žáci a studenti nahlédnout přímo do reálného pracovního prostředí a zažít situace, které jim běžná výuka nabídnout nemůže. Získávají tak jasnější představu o tom, jaká je skutečná náplň jednotlivých profesí, jaké dovednosti jsou v praxi potřeba a jaké jsou reálné pracovní podmínky. Tento zážitkový způsob poznávání jim výrazně usnadňuje rozhodování o budoucím povolání, výběru školy nebo odborné specializace. Jsem přesvědčen, že právě podobné projekty mohou zvýšit šanci, že mladí talentovaní lidé zůstanou v Karlovarském kraji a najdou zde perspektivní uplatnění,“ shrnuje hlavní přínosy projektu.

Zdravotnická škola má virtuální učebnu, studenti v ní nahlédnou pod kůži

VR Profilab je inovativní projekt zaměřený na představení aktuálního stavu regionálního trhu práce ve virtuální realitě. Pomůže mladým lidem zorientovat se na trhu práce, což může výrazně ovlivnit jejich volbu studijního oboru nebo profese.

S projektem přišlo Krajské inovační centrum Karlovarského kraje. Tato krajská příspěvková organizace podporuje inovace a rozvoj podnikatelského prostředí v regionu, propojuje firmy, školy, obce a kreativní sektor. V roce 2027 plánuje otevřít nové inovační centrum, které nabídne prostory pro spolupráci, inkubaci projektů a vzdělávací aktivity.

Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Studenti Technické univerzity v Liberci navrhli podobu obnovy odpočinkového místa u Novoveské kyselky na Sokolovsku. Z osmi předložených návrhů porota vybrala tři vítězné, které se stanou základem...

21. října 2025  15:26

Počet charterových letů z Varů klesl na polovinu, letadla jsou ale plnější

Karlovarské mezinárodní letiště letos v letní sezoně odbavilo odbavilo v letošní letní sezoně 58 letů a 17 545 cestujících. To je zhruba o polovinu méně než v roce předchozím, jednotlivé spoje byly...

21. října 2025  9:27

